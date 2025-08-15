15 августа 2025, 18:36

WSJ: украинских беженцев начнут высылать из США при потере статуса

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими правового гуманитарного статуса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.