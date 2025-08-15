Украинских беженцев начнут высылать из США
Десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими правового гуманитарного статуса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В ближайшее время около 120 тысяч украинцев, которые прибыли в США за последние два года, могут потерять статус беженцев. Это может произойти, если администрация президента США продлит действие программы, которая была введена еще при администрации демократов.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он также говорил о планах провести массовую депортацию мигрантов.
