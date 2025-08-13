Украинца задержали в Польше за размещение нацистской символики на памятниках
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши совместно с полицией задержали 17‑летнего подростка с Украины, который, по версии следствия, размещал бандеровскую символику на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и в селе Домостава. Об этом в соцсетях сообщил пресс‑секретарь министра‑координатора спецслужб Яцек Добжиньский.
По данным пресс‑службы, на прошлой неделе молодой человек осквернил памятник жертвам Волынской резни, нарисовав на нём флаг, связанный с бандеровским движением, и надпись «Слава УПА*» на украинском языке. (Украинская повстанческая армия, ОУН‑УПА*, в России признана экстремистской и запрещена.)
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после инцидента с демонстрацией флага УПА* на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа планируется депортация более 60 человек — по его данным, в список выдворяемых входят 57 украинцев и 6 белорусов.
Перед этим сообщалось о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма против нижегородца, отрицавшего Холокост.
*Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
