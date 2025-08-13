Украинца задержали в Польше за размещение нацистской символики на памятниках

13 августа 2025, 22:57

Украинец размещал бандеровскую символику на памятниках в Польше и был задержан

Фото: istockphoto/Krzysztof12

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши совместно с полицией задержали 17‑летнего подростка с Украины, который, по версии следствия, размещал бандеровскую символику на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и в селе Домостава. Об этом в соцсетях сообщил пресс‑секретарь министра‑координатора спецслужб Яцек Добжиньский.