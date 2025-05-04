Беженец: в Дзержинске ВСУ стреляли по людям потому что те им не понравились

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По словам беженца, украинские военные расстреливали людей, в которых им что-то не понравилось. Об этом мирный житель рассказал РИА Новости.
«Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут - кто-то за водой, а кто-то в подвал», — передает агентство слова беженца.
Собеседник издания добавил, ВСУ стреляли по людям только потому что те им не понравились. Такие истории были не единожды. Один из случаев произошел напротив дома мирного жителя. Тогда ВСУ застрелили двоих мужчин. Что стало причиной убийства, неизвестно.
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