Украинский депутат потребовал в суде новых выборов президента

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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины и потребовал провести в стране выборы президента. Об этом народный депутат сообщил в Telegram.
«Я обратился в Верховный суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента», — говорится в публикации.
Депутат пояснил, что высшая власть на Украине не имеет легальных полномочий, поскольку выборы президента так и не состоялись. Сейчас демократия в стране подорвана, коррупция в тылу и на фронте процветает, резюмировал он.
Ранее лидер России Владимир Путин поставил под вопрос отмену выборов президента на Украине, поскольку Конституция страны не предусматривает никаких продлений полномочий главы государства даже в военное время.
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