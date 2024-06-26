Зеленский пообещал новые отставки после приезда в Покровск

ВСУ считают «революцией на поле боя» FPV-дроны, которые, по их словам, способны противостоять России. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль в разговоре с изданием Defense News сказал, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей.