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Президент Украины Владимир Зеленский приехал во временно подконтрольный Киеву Покровск, расположенный в ДНР, и пообещал новые отставки военных чиновников. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
По словам Зеленского, ситуация на покровском направлении складывается тяжелая. В подобных случаях командующие генералы должны находиться вблизи мест военного соприкосновения и контролировать действия вверенных им войск, отметил он.
До этого Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Юрия Содоля, которого обвиняли в неоправданно высоких потерях солдат. По данным украинских СМИ, во время крупнейшего наступления ВС РФ он пьянствовал в одесском ресторане.
Ранее президент Украины посещал Артемовск, Авдеевку и Марьинку. Вскоре после этого города были очищены от сил ВСУ и перешли под контроль России.
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«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — пообещал президент.
До этого Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Юрия Содоля, которого обвиняли в неоправданно высоких потерях солдат. По данным украинских СМИ, во время крупнейшего наступления ВС РФ он пьянствовал в одесском ресторане.
Ранее президент Украины посещал Артемовск, Авдеевку и Марьинку. Вскоре после этого города были очищены от сил ВСУ и перешли под контроль России.
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Олег Дикий