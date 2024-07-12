Украинский дипломат решила уволиться из-за скандала с мужем-миллиардером

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Украинский дипломат подала в отставку из-за скандала, связанного с выездом её мужа за границу.
«Я приняла решение покинуть систему Министерства иностранных дел и подала заявление об отставке на имя министра Дмитрия Кулебы», — сообщила она.
Джапарова утверждает, что не нарушала закон и не злоупотребляла своим служебным положением в личных целях. Она считает несправедливыми и манипулятивными последние события, связанные с ее семьей.
Источник в правоохранительных органах сообщил 7 июля, что бывший бизнес-партнер украинского олигарха Игоря Коломойского и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины. Боголюбов мог выехать из страны через неофициальные пункты пропуска или использовать поддельные документы.
Ранее СМИ писали, что Боголюбова не выпустили за границу из-за возможного уголовного дела.В ноябре 2022 г. суд в Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в присвоении 800 тыс. тонн нефти на сумму более 400 млн долларов, поставленных компанией «Татнефть».10 июля МВД объявило Боголюбова в розыск по ст. УК РФ, но по какой — не уточняется.
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