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Украинский дипломат решила уволиться из-за скандала с мужем-миллиардером

12 июля 2024, 11:41
Фото: istockphoto / pcess609

Фото: istockphoto / pcess609

Украинский дипломат подала в отставку из-за скандала, связанного с выездом её мужа за границу.
«Я приняла решение покинуть систему Министерства иностранных дел и подала заявление об отставке на имя министра Дмитрия Кулебы», — сообщила она.

Джапарова утверждает, что не нарушала закон и не злоупотребляла своим служебным положением в личных целях. Она считает несправедливыми и манипулятивными последние события, связанные с ее семьей.



Источник в правоохранительных органах сообщил 7 июля, что бывший бизнес-партнер украинского олигарха Игоря Коломойского и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины. Боголюбов мог выехать из страны через неофициальные пункты пропуска или использовать поддельные документы.

Ранее СМИ писали, что Боголюбова не выпустили за границу из-за возможного уголовного дела.В ноябре 2022 г. суд в Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в присвоении 800 тыс. тонн нефти на сумму более 400 млн долларов, поставленных компанией «Татнефть».10 июля МВД объявило Боголюбова в розыск по ст. УК РФ, но по какой — не уточняется.

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В США высказались насчет умственных способностей Байдена
Bloomberg: ошибки Байдена вызывают сомнения в его умственных способностях
12 июля 2024, 11:27

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.
Во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне президент США регулярно допускал ошибки. Сперва он навал оппонента Дональда Трампа своим вице-президентом и перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

В ходе предвыборных дебатов с Дональдом Трампом Байден также запинался, забывал и путал слова. В Белом доме сделали специальные заявление о том, что президент не страдает никаким расстройством и намерен продолжать участвовать в гонке.

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#дональд трамп
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В Одессе сожгли два автомобиля военнослужащих
12 июля 2024, 11:25

Фото: istockphoto / mofles

В Одессе ночью сожгли два автомобиля военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «‎Новости. Live».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Радостной. Иной информации не приводятся.

Ранее сообщения о поджогах машин в городе поступали 9, 10, 7 и 5 июля. Так местные жители пытаются бороться с насильственной мобилизацией. Многие военные наносят на свой автомобиль надпись — «Не ТЦК», показывая этим, что они не работают в военкомате.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Шольц отверг призыв Зеленского отменить все ограничения на применение оружия Запада
Bild: Шольц не согласился отменить все ограничения на применение ВСУ оружия Запада
12 июля 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы Владимира Зеленского отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия. Об этом пишет Bild.
«Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО», — заявил Шольц после окончания саммита НАТО.

По его словам, для недопущения открытого конфликта между Россией и НАТО требуется мудрость, ясность и твердость.

Ранее Шольц заявлял, что никто не намерен менять правила ведения боевых действий в вопросе оружия, переданного в дар Украине

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#сша
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#рф
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Стало известно, как Макрон разгневал Францию
Spectator: Макрон разгневал политические силы Франции письмом после выборов
12 июля 2024, 10:19

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, обратился к французскому электорату в письме, которое вызвало гнев среди политических сил страны. Об этом сообщает Spectator.
«Находясь далеко отсюда, на саммите НАТО в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты. Это обращение к электорату — самое глухое заявление президента, который завел Францию в политическое болото», — говорится в статье.

В своем обращении французский лидер написал, что «никто не победил» на парламентских выборах во Франции, однако фактически большинство завоевали левые.

По данным издания, подобный шаг вызвал негодование среди правых и левых политических сил Франции.

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#нато
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Бразилия планирует пригласить Владимира Путина на саммит G20
12 июля 2024, 10:14

Фото: Сайт Кремля

Жоэл Соуза Пинту Сампайу, глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии, заявил, что власти страны планируют пригласить лидеров стран на саммит G20.
В числе приглашённых будет и президент России Владимир Путин.

«В ближайшие недели приглашения будут разосланы всем главам государств, которые примут участие в саммите», — цитирует Жоэла Соуза Пинту Сампайу издание.

При этом он не смог ответить на вопрос, были ли уже отправлены приглашения в столицы.

Ранее Владимир Путин заявил, что его участие в саммите G20 в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро будет зависеть от ситуации в стране и в мире в целом.

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#владимир путин
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#бразилия
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Трамп неожиданно высказался о конфликте на Украине
12 июля 2024, 10:01

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине можно было избежать.
«Конфликт на Украине не нужно было начинать. Должен быть мир, и как можно скорее. Слишком много людей пострадало в конфликте, который не должен был начаться», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Так Трамп прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который рассказал, что на встрече с экс-президентом США они обсудили пути достижения мира.

Ранее, 27 июня, в ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт ещё до своего возможного переизбрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года. Он также подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.

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#москва
#сша
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#дональд трамп
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#нато
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#украина
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На саммите НАТО 24 страны подписали «Украинский договор»
12 июля 2024, 09:22

Фото: сайт НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина и ещё 23 страны подписали документ под названием «Украинский договор» .
В этом документе представлен список инициатив, которые будут реализованы. Полный текст договора доступен на сайте Еврокомиссии.

Сейчас в НАТО входят 32 государства. Из них Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория не подписали этот документ.

Япония — единственная страна, которая не является членом НАТО, но решила поддержать Украину.

«Сегодня мы объявляем о заключении «Украинского договора» с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины», — приводятся выдержки из документа.

Все, кто поставил свою подпись под этим документом, пообещали помогать Украине в вопросах обороны и безопасности. Они обязались предоставлять постоянный поток помощи и вооружения.

Подписавшиеся также заявили, что будут поддерживать киевский режим до достижения им победы над Россией.

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#украина
#договор
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Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом после его оговорки о Путине
12 июля 2024, 09:11

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента США Джо Байдена пророссийским кандидатом после его оговорки на саммите НАТО.
В своем телеграм-канале дипломат прокомментировала конфуз американского лидера и пошутила, что уже невозможно скрыть «российское вмешательство в американские выборы».

Напомним, речь идет о заявлении Джо Байдена, в котором он перепутал российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Прежде сообщалось, что в Вашингтоне Байдену предрекли мрачные дни после того, как он перепутал Путина с Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В МИД РФ считают, что ЕС может собирать данные о российских объектах в Армении
Замглавы МИД Галузин: Миссия ЕС в Армении может собирать разведданные по России
12 июля 2024, 09:04

Фото: istock / Wirestock

Евросоюз может собирать в Армении разведывательные данные о России. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, добытые разведывательные данные, касающиеся объектов на территории РФ, не обсуждаются с армянской стороной. Миссия ЕС направляет информацию сразу в Брюссель.

Галузин добавил, что не исключает того, что сбор данных ведется в том числе об объектах, находящихся в соседних с Арменией государствах.

Также замглавы дипломатического ведомства выразил обеспокоенность тем, что миссия ЕС расширяется и перерастает в постоянную, что становится возможным из-за одобрения Еревана.

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