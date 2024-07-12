В США высказались насчет умственных способностей Байдена

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Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.
Во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне президент США регулярно допускал ошибки. Сперва он навал оппонента Дональда Трампа своим вице-президентом и перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
В ходе предвыборных дебатов с Дональдом Трампом Байден также запинался, забывал и путал слова. В Белом доме сделали специальные заявление о том, что президент не страдает никаким расстройством и намерен продолжать участвовать в гонке.
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