Стало известно, как Макрон разгневал Францию

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Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, обратился к французскому электорату в письме, которое вызвало гнев среди политических сил страны. Об этом сообщает Spectator.
«Находясь далеко отсюда, на саммите НАТО в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты. Это обращение к электорату — самое глухое заявление президента, который завел Францию в политическое болото», — говорится в статье.
В своем обращении французский лидер написал, что «никто не победил» на парламентских выборах во Франции, однако фактически большинство завоевали левые.
По данным издания, подобный шаг вызвал негодование среди правых и левых политических сил Франции.
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Элина Позднякова