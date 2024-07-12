В Одессе сожгли два автомобиля военнослужащих

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина и ещё 23 страны подписали документ под названием «Украинский договор» .

В этом документе представлен список инициатив, которые будут реализованы. Полный текст договора доступен на сайте Еврокомиссии.

Сейчас в НАТО входят 32 государства. Из них Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория не подписали этот документ.









«Сегодня мы объявляем о заключении «Украинского договора» с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины», — приводятся выдержки из документа.

Все, кто поставил свою подпись под этим документом, пообещали помогать Украине в вопросах обороны и безопасности. Они обязались предоставлять постоянный поток помощи и вооружения. Япония — единственная страна, которая не является членом НАТО, но решила поддержать Украину.Все, кто поставил свою подпись под этим документом, пообещали помогать Украине в вопросах обороны и безопасности. Они обязались предоставлять постоянный поток помощи и вооружения.



