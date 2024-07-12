В Одессе сожгли два автомобиля военнослужащих

Фото: istockphoto / mofles
В Одессе ночью сожгли два автомобиля военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «Новости. Live».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Радостной. Иной информации не приводятся.
Ранее сообщения о поджогах машин в городе поступали 9, 10, 7 и 5 июля. Так местные жители пытаются бороться с насильственной мобилизацией. Многие военные наносят на свой автомобиль надпись — «Не ТЦК», показывая этим, что они не работают в военкомате.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщения о поджогах машин в городе поступали 9, 10, 7 и 5 июля. Так местные жители пытаются бороться с насильственной мобилизацией. Многие военные наносят на свой автомобиль надпись — «Не ТЦК», показывая этим, что они не работают в военкомате.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова