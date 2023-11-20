Украинский генерал заявил, что Киев готовит почву для устранения Залужного

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Киевские власти планомерно подготавливают почву для увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«У Залужного убирают людей из его окружения, их обвиняют в непрофессионализме и отстраняют от должности. Это все делается для того, чтобы постепенно добраться до самого Залужного. Это долгосрочная игра», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Отставной генерал убежден, что именно поэтому увольнение командующего медицинскими силами прошло без ведома Залужного.
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Евгения Парфентьева