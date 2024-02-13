Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году

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Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» рассказал, что в 2022 году Украина обменяла его на десятерых иностранных наёмников, об этом он сообщил в интервью для Omerta.
«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — заявил Медведчук.
По его словам, в списках на обмен также были боевики «Азова»* и другие украинские военные.
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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
Евгения Парфентьева