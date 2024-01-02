Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу

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Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что Владимир Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех российской армии в 2023 году якобы за неудачу.
Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха».
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Екатерина Коршунова