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Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу

Эксперт: Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдав успех ВС РФ за неудачу
02 января 2024, 14:23
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что Владимир Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех российской армии в 2023 году якобы за неудачу.

Эксперт отметил, что украинский лидер говорит, что армия России не взяла ни одного крупного города, но данной задачи в рамках оборонительной операции «не ставилось». Коротченко подчеркнул, что задача ВС РФ в 2023 году заключалась в выстраивании оборонительных позиций и проведении стратегической оборонительной операции для прорыва противником российских позиций.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха».

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«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
02 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Motortion

В Киеве уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет «Военное дело».
Отмечается, что не называется имя погибшего помощника Залужного. Официального подтверждения от украинских войск на данный момент не публиковалось.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью
МО: средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 4 ракеты РСЗО «Ольха»
02 января 2024, 13:52

Фото: iStock/3D_generator

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, попытки были пресечены примерно в 12 часов мск. Атака была успешно предотвращена усилиями российских войск.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.

Гладков рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Губернатор Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
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ВС РФ уничтожили взвод украинских Leopard 2 на сватовском направлении
02 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Почти половина из поставленных Украине Leopard-2 выведена из строя. Об этом сообщает Министерстве обороны России.
Российские военные уничтожили взвод украинских танков Leopard 2А6 на сватовском направлении с помощью высокоточных боеприпасов.

Отмечается, что противник с привлечением бронетанкового взвода предпринял попытку атаки российских позиций в районе населенного пункта Терны.

Ранее сообщали, что глава Белгородского региона Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале, что система ПВО ликивидировала четыре воздушные цели при подлете к Белгороду.

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Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы
Военэксперт Кнутов: операция ВС РФ по взятию Одессы может занять четыре месяца
02 января 2024, 13:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Взятие Одессы теоретически возможно. На сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, вообще черноморской части побережья, которая сейчас контролируется Украиной, но исторически всегда принадлежала России, являлась частью Новороссии и с выходом соответственно к Приднестровью», — приводит слова Кнутова NEWS.ru.
Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Кнутов подчеркнул, что в этом случае следует рассматривать не только штурм города.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
Гладков: на подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
02 января 2024, 12:56

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду.
По словам губернатора, один человек пострадал. У мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Всех региона жителей просят спуститься в укрытие. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.

Ранее сообщалось, что ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа.

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Губернатор Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
02 января 2024, 12:09

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что всех жителей просят спуститься в укрытие. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.

Напомним, ранее Гладков сообщил, что что жертв ракетной атаки на Белгород 30 декабря стало больше. Число погибших достигло 25, пять из них — дети.

Ранения получили 109 человек. Еще одна пострадавшая обратилась к врачам с открытым переломом пястной кости. Жителю Белгорода обратился к медикам с проникающим ранением глаза инородным телом. Его прооперировали и заменили хрусталик.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрыв
#белгород
#воздушная тревога
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Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
МО: ВС РФ в 2023 году сформировали две армии, корпус и 50 соединений и частей
02 января 2024, 11:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В РФ появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что также появились четыре дивизии, восемнадцать бригад и двадцать восемь полков.

Напомним, в начале декабря глава российского государства Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Согласно указу, штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности ждет российскую армию в период с 2023 по 2026 год. По словам министра, это делается для обеспечения военной безопасность государства, а также защиты новых регионов.

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В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет
Игнат: о передаче Украине истребителей F-16 речи больше не идет
02 января 2024, 11:23

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».
По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.

Ранее на Украине требовали как можно скорее получить истребители F-16, однако уже сейчас в США с каждым днем возрастает количество политиков, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины. В западных странах считают, что правительству необходимо обращать внимание на внутренние проблемы стран, а не на спонсирование киевского режима.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео
«РусВесна»: По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
02 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto/IKvyatkovskaya

Российские Военно-космические силы (ВКС) впервые массово применили для атаки на украинскую столицу гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Зафиксировано как минимум 11 попаданий по объектам на территории Киева.
Как сообщают корреспонденты телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», несколько ракет ещё находятся в воздухи и скоро также «посетят» столицу Незалежной. Мэр города Виталий Кличко ранее сообщал об отключении электричества в четырёх районах столицы после серии взрывов. Удары также наносились по Харькову, Винницкой и Кировоградской областям.

Сначала в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они атаковали со стороны Херсонской и Сумской областей. Следом за ними ВКС России задействовали девять самолётов МиГ-31, являющихся носителями сверхзвуковых ракет «Кинжал». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.






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