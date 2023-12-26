Фото: istock / Olena_Z
Украинский политолог Виталий Бала в Telegram-канале выразил обеспокоенность отсутствием официальной информации о гибели 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в отпуск. По его словам, они погибли по пути домой под Авдеевкой из-за действий российской армии.
Бала выразил недоумение по поводу отсутствия официального сообщения от властей об этом инциденте, подчеркнув, что отсутствие признания потерь и почестей для погибших вызывает серьезные вопросы и тревогу.
Он также поделился информацией о том, как украинские военные решали, кому из них разрешат отправиться домой на отпуск, отметив, что те, кто не получил такую возможность, были глубоко расстроены и даже пытались поменяться местами, однако безрезультатно.
Группа с отпускниками отправилась в путь, но, к сожалению, не достигла места назначения. Бала также упомянул о недостатке средств на машины, что, возможно, могло предотвратить трагедию.
Читайте также:
На Украине заявили, что «коалиция» по поддержке ВСУ начнёт работу во Франции
Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ
Офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав эффективность действий ВС РФ
Он также поделился информацией о том, как украинские военные решали, кому из них разрешат отправиться домой на отпуск, отметив, что те, кто не получил такую возможность, были глубоко расстроены и даже пытались поменяться местами, однако безрезультатно.
Читайте также:
На Украине заявили, что «коалиция» по поддержке ВСУ начнёт работу во Франции
Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ
Офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав эффективность действий ВС РФ
Артем Кузьмин