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Высокопоставленный офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав, что ударами ВС РФ нанесен критический удар по промышленности страны. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее The Independent со ссылкой на старшего офицера ВС Украины, пожелавшего сохранить анонимность, написала, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам.
По словам депутата, в ВСУ наступает запоздалое прозрение, а вскоре придет и разочарование.
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По словам депутата, в ВСУ наступает запоздалое прозрение, а вскоре придет и разочарование.
«Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — цитирует РИА Новости Шеремета.
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Элина Позднякова