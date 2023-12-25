На Украине заявили, что «коалиция» по поддержке ВСУ начнёт работу во Франции

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«Артиллерийская коалиция» западных стран по поддержке ВСУ начнёт свою работу во Франции в 2024 году, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, его цитирует Минобороны страны в своём Telegram-канале.
«Новая международная коалиция поддержки Украины – артиллерийская, начнет работу в январе 2024 года в Париже», — сообщил Гаврилюк.
При этом, какие именно страны войдут в эту коалицию, замминистра не уточнил.
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