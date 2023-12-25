Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о захвате контроля над Марьинкой в ДНР. Он отметил, что это позволит снизить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предоставит российским военнослужащим дополнительные перспективы на данном участке фронта. Кроме того, Шойгу доложил о перемещении артиллерии ВСУ от Донецка.
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Артем Кузьмин