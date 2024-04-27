Украинский военный спортсмен сбежал с чемпионата Европы в Польше в Россию

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Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию с чемпионата Европы, который проходил в Польше. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что добирался он транзитом через Чехию. Кузнецов родился в Луганской области. Все мужчины в его семье были военными. Он окончил спортшколу и решил пойти служить в десантные войска. Его направили на службу в спецчасть во Львовской области, а после начала спецоперации Сергей попал на передовую.
Большим разочарованием для Сергея стало то, что украинские военные расстреляли колонну его бывших сослуживцев, а в госпитале он столкнулся с тем, что врачи требовали с военнослужащих ВСУ деньги. Тогда он и захотел бежать к родственникам в РФ.
У Кузнецова были хорошие результаты в армейском рукопашном бою. Он был включен в сборную Украины для поездки на первенство Европы в Польшу. Там он покинул расположение команды и перебрался в Чехию. Скрывался он там 5 месяцев, а после прилетел в Москву. Сейчас Сергей хочет добраться до родителей, а потом пойти служить добровольцем в ВС РФ.
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