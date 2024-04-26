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ВС России за Часов Яром ударили крылатыми авиабомбами по важнейшему логистическому узлу ВСУ.
За Часовым Яром был расположен перевалочный военный объект украинских военных.
Стоит отметить, что ранее ВСУ начали увозить от линии фронта переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.
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«Серия взрывов зафиксирована сегодня в городе ДНР Константиновке, который сейчас контролируют киевские террористы. Местные ресурсы сообщают о трех прилетах. С мест поднимаются густые столбы дыма. Уточняется, что удары наносились управляемыми авиационными бомбами по объектам врага», — поделились в Аргументы Недели.
Стоит отметить, что ранее ВСУ начали увозить от линии фронта переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.
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Мира Полтева