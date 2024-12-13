Зеленский: удар по энергетической инфраструктуре был одним из самых массированных

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Ракетный удар по украинским энергетическим объектам был одним из самых массированных, заявил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
«Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру», — сообщил он.Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале написал о начале массированного ракетного удара по территории Украины.
По его словам, обстрел начался около 5:00 по московскому времени. Уточняется, что были задействованы более 120 единиц боеприпасов. Как сообщил Рогов, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры страны.
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Анастасия Ларина