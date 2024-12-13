Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский: удар по энергетической инфраструктуре был одним из самых массированных

Зеленский: удар по энергетической инфраструктуре был одним из самых массированных

Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по предприятиям энергетики
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Ракетный удар по украинским энергетическим объектам был одним из самых массированных, заявил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
«Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру», — сообщил он.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале написал о начале массированного ракетного удара по территории Украины.



По его словам, обстрел начался около 5:00 по московскому времени. Уточняется, что были задействованы более 120 единиц боеприпасов. Как сообщил Рогов, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры страны.

Читайте также:

Известно количество использованных для удара по Украине ракет

На Западе ответили, с какой проблемой может столкнуться Зеленский

Бывший нардеп Рады назвал цель ввода западных войск на Украину
#обстрел
#рф
#владимир зеленский
#украина
#сво
В США высказались о будущем Сирии
Блинкен: США и Турция пришли к согласию по видению будущего Сирии
13 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/TexBr

Вашингтон с Анкарой пришли к согласию по видению сирийского будущего, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений (…) мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — произнес он.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября 2024 года террористы напали на Алеппо и Идлиб. Тогдашний президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия, перебравшись с семьей в Россию, где получил политическое убежище. Новое временное сирийское руководство заявляло о важности отношений с РФ.

Читайте также:

Bloomberg: Россия близка к сохранению военных баз в Сирии

МИД: Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии

Стало известно о планах переходного правительства Сирии
#мир
#сирия
#сша
#война
#турция
#новости
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
Медведчук заявил, украинцев не устраивают унизительные условия жизни
13 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Тысячи украинцев выбирают Россию, а не Украину, так как их не устраивают «унизительные и нечеловеческие» условия жизни, созданные украинскими властями. Об этом написал в авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, расходы на выплату помощи на проживание внутренне перемещенных лиц на следующий год сокращаются. Медведчук уточнил, что «мизерные выплаты» на сегодняшний день получают лишь 1,2 млн переселенцев из 3,6 млн официально зафиксированных.

Он добавил, что украинцам выгодно жить в РФ, поскольку они будут получать больше, а тратить при этом меньше. Суммарное население вошедших в состав России территорий, по официальным данным местных статистических служб, в этом году составило 8,6 млн человек, заключил Медведчук.

Читайте также:

Политолог Маркелов: задачей Трампа является склонение Украины к переговорам

В Минэнерго Украины анонсировали «нулевой транзит» российского газа с 1 января

США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины
#выплаты
#расходы
#человек
#население
#политолог
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Армении Пашинян вылетел в Москву
13 декабря 2024, 09:57

Фото: iStock/rebius

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу сообщил о своем визите в Москву. Информация об этом появилась на его официальной странице в Instagram*.
Тринадцатого декабря в Москве состоится заседание Евразийского межправительственного совета, на котором участники обсудят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что здания правительственной резиденции в Ереване, где он живет с семьей, не обеспечиваются надлежащим отоплением.

До этого он отметил, что использование термина «Западная Армения», который в республике применяется для обозначения территорий исторической Армении, находящихся на территории современной Турции, вызывает недовольство у соседей.

Читайте также:

Пашинян назвал отказ Армении от границ СССР отказом от государственности

Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата

Стало известно о решении Трампа касательно встреч с иностранными лидерами

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#министр
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Предательство и вредительство»: почему Госдума требует отставки главы ЦБ Набиуллиной, мнение Путина
13 декабря 2024, 09:56

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, который предусматривает возможность обращения к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центрального банка России. Что послужило причиной внесения такого законопроекта, кто из политиков критикует действия Центробанка и его председателя Эльвиру Набиуллину, а кто, напротив, выражает поддержку её работе, расскажет «Радио 1».

Критика в сторону Эльвиры Набиуллиной


Законопроект нуждается в поддержке не менее 90 депутатов. С 2013 года Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России и возглавляет регулятор. Под её руководством ключевая ставка была увеличена до 21% в конце октября. Эксперты прогнозируют, что в декабре ставка может достичь уровня 22–24%.

Парламентарии критикуют эту денежно-кредитную политику, считая её вредной для экономики. Они утверждают, что высокие процентные ставки создают сложные условия для бизнеса, ограничивают возможности для расширения производства и способствуют росту инфляции. По их мнению, высокая стоимость земных денег мешает увеличению выпуска товаров, что приводит к росту цен.

Кому ещё не нравится работа Набиуллиной


Критика в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной выходит за рамки парламентских кругов. Специалисты Центра макроэкономического анализа считают, что жёсткая кредитно-денежная политика может вызвать стагнацию и массовые банкротства. Они предлагают снизить ключевую ставку до 15–16% к середине следующего года, согласно мнению аналитиков InvestFuture.

На недавнем собрании с главой Центробанка представители Коммунистической партии использовали такие выражения, как «предательство» и «вредительство», чтобы описать политику регулятора. Однако после этого Центральный банк неоднократно заявлял, что не поддастся давлению со стороны критиков.


ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России
ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России

Банк России не подчиняется Госдуме


В настоящее время Банк России не подотчётен Государственной Думе, так как является независимой организацией. На сайте банка указано, что ЦБ обладает особым конституционно-правовым статусом, определённым статьёй 75 Конституции Российской Федерации. Эта статья предоставляет Банку России исключительное право на эмиссию денег и основную функцию по защите и обеспечению стабильности рубля.

ЦБ работает независимо от других федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов страны и не подчиняется местным органам самоуправления.


Центральный банк России (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

В новом законопроекте депутаты предлагают оценивать работу Центробанка по таким показателям, как рост ВВП, реальные зарплаты, доходы населения и уровень безработицы. Однако эти вопросы не входят в зону ответственности регулятора, как указано в статье 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Депутаты аргументируют свою инициативу ослаблением курса рубля с начала 2022 года, что, по их мнению, привело к инфляции и экономической нестабильности. Они уверены, что введение персональной ответственности за эти проблемы повысит эффективность монетарной политики и укрепит доверие к финансовой системе страны.

Мнение Путина о ЦБ


Несмотря на критику, президент России Владимир Путин всегда поддерживал Эльвиру Набиуллину, и эта поддержка сохраняется до сих пор.

«Именно специалисты Центрального Банка в соответствии с законом должны принимать окончательные решения по вопросу ставки», — сказал Путин на пресс-конференции в Астане.
Работу Эльвиры Набиуллиной высоко оценил и Международный валютный фонд. Его глава Кристин Лагард охарактеризовала её труд как «фантастический», особенно в плане поддержания макроэкономической стабильности.

Кроме того, Набиуллина была признана одним из лучших руководителей центральных банков по версии издания Global Finance, получив вместе с еще семью коллегами высший рейтинг «А».

Читайте также:

ЦБ: теплоход Метеор стал победителем за символ для новой банкноты в 1000 рублей

Центральный банк России анонсировал новую банкноту

Банк России объяснил обвал рубля в ноябре
#банк
#владимир путин
#депутаты
#эксперты
#мнение
#законопроект
#банк россии
#центральный банк россии
#цб
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США вводят визовые ограничения против чиновников и законодателей в Грузии
США ввели ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства
13 декабря 2024, 08:41

Фото: iStock/3dmitry

США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии. Об этом проинформировали в Госдепартаменте.
Соответствующая мера затронет порядка 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента и других высокопоставленных лиц. При этом Госдепартамент не раскрыл имена тех, кто попал под ограничения.

Уточняется, что Вашингтон решительно осуждает продолжающееся жестокое и «неоправданное насилие» правящей партии «Грузинская мечта» в отношении граждан страны. В ведомстве добавили, что действия партии «Грузинская мечта» отдаляют Грузию от евроатлантического будущего.

Читайте также:

Макрон предложил Иванишвили помощь в урегулировании ситуации в Грузии

«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии

Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих
#санкции
#помощь
#насилие
#имена
#страны
#человек
#ограничения
#политолог
#грузия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Пентагон: США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету
13 декабря 2024, 08:15

Фото: iStock/icholakov

США успешно испытали гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил Пентагон.
Уточняется, что запуск ракеты Dark Eagle («Темный орел») был осуществлен с мыса Канаверал. Согласно предварительной информации, это второй успешный тест подобного вида оружия за год.

LRHW может преодолевать расстояние до 3 тыс километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты должен развивать скорость свыше 6 тыс километров в час.

В ведомстве подчеркнули, что подобные успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах ВМС.

Читайте также:

TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал военное руководство США

Трамп не исключил возможность военного конфликта с Ираном

«Это неприемлемо»: Трамп отказался отвечать на вопрос о беседе с Путиным после выборов
#тест
#скорость
#испытания
#ракеты
#трамп
#сша
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Россия близка к сохранению военных баз в Сирии
13 декабря 2024, 07:53

Фото: iStock/Zhora Kochegarov

Российская Федерация находится на пороге подписания соглашения с новыми властями Сирии, что может существенно укрепить её влияние в регионе. Об этом информирует издание Bloomberg.
Отмечается, что соглашение может включать в себя сохранение двух ключевых военных баз — военно-морского порта в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

Журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, подчеркивают, что данные базы играют важную роль в обеспечении логистического доступа России к государствам Африки и являются единственным российским центром в Средиземном море. Однако существует серьезная проблема: нестабильная политическая обстановка и общественные волнения в Сирии могут стать препятствием для дальнейшей работы этих военных объектов. Сохранение российского военного присутствия в Сирии рассматривается как ключевая цель Москвы.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Читайте также:

Стало известно об эвакуации российских военных из Сирии

Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#соглашение
#журналисты
#контроль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России выразили надежду на рождественское перемирие с Украиной
Журова выразила надежду на рождественское окончание конфликта на Украине
13 декабря 2024, 07:03

Фото: iStock/gregory_lee

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что многие россияне и украинцы загадают окончание конфликта в Новый год. Она также отметила, что что инициатива Венгрии о рождественском прекращении огня на территории СВО может приблизить конфликт к разрешению.
В интервью «Ленте.ру» она обсудила возможность рождественского перемирия с Украиной, отметив, что такой шаг мог бы стать символическим и долгожданным для обеих сторон.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон. (Хотелось бы) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры», — поделилась Журова.
Она предположила, что стремление к миру объединяет людей по обе стороны конфликта.

Однако всем ясно, что реализация перемирия зависит от множества политических и военных факторов, которые пока остаются препятствием для завершения противостояния.

Но первые шаги уже были предприняты. Известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества

Ранее «Радио 1» передавало, что авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки.

Читайте также:

Яхта за 30 миллионов пострадала в ДТП с маршруткой

Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок

14-летний школьник устроил ловушку педофилу в соцсетях и отомстил за подругу
#новый год
#светлана журова
#россияне
#депутат
#всу
#рф
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»
Премьер Польши Туск пошутил о сложностях с рукопожатиями у Макрона на встречах
13 декабря 2024, 03:51

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме прокомментировал сложность рукопожатий президента Франции Эмманюэля Макрона с «Дональдами», говоря о себе и об избранном президенте США Дональде Трампе.
В социальной сети X Туск опубликовал видеозапись приветствия с Макроном перед переговорами в Варшаве 12 декабря. На видео видно, как польский лидер изображает борьбу на руках, а затем дружески хлопает французского президента по груди.

«Рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача...», — написал премьер-министр Польши.
Туск провел аналогию с широко обсуждавшимся рукопожатием Макрона и Дональда Трампа 7 декабря в Елисейском дворце. Как отмечала газета The New York Post, тогда рукопожатие стало настоящим испытанием для Макрона: он был вынужден прислониться к американскому лидеру из-за «силового приема», который тот использовал в своем приветствии.

Читайте также:

Военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село

Белгородский район атакован беспилотниками, есть раненый

На Западе признали, что войска РФ достигли крупнейших успехов на Украине с 2022 года
#польша
#франция
#сша
#эммануэль макрон
#дональд трамп
#twitter
Следите за нашими новостями
в удобном формате