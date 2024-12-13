Зеленский: удар по энергетической инфраструктуре был одним из самых массированных

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, который предусматривает возможность обращения к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центрального банка России. Что послужило причиной внесения такого законопроекта, кто из политиков критикует действия Центробанка и его председателя Эльвиру Набиуллину, а кто, напротив, выражает поддержку её работе, расскажет «Радио 1».