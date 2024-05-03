Украинскую диаспору в США повергли в шок русскоговорящие военные ВСУ

Фото: iStock/nito100
Украинскую диаспору в Америке шокировали русскоговорящие военные ВСУ. Об этом сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook*.
Проходивших реабилитацию военных ВСУ пригласила к себе украинская диаспора в Вашингтоне. Отмечается, что все проходило по плану, но вдруг разразился скандал. По словам Милованова, ребята начали между собой разговаривать на русском языке.
Эта ситуация повергла в шок украинскую диаспору, но спустя некоторое время часть ее представителей подошла к военнослужащим ВСУ и тоже стала разговаривать с ними на русском языке.
Ранее сообщалось, что На Украине сегодня лишь три школы продолжают преподавать русский язык, и количество учащихся, изучающих его, сократилось до 768 человек. С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.
Читайте также:
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык
В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку
Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
Дарья Осипова