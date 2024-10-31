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Украинский военнопленный встретился с женой в пункте содержания

Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в плен ВС РФ солдат ВСУ Александр Бакай смог встретиться с супругой в одном из пунктов содержания военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам украинского пленного, ему пришла повестка еще весной 2022 года. Тогда его отправили в учебную часть, а после уже в составе он уехал в Мариуполь. В апреле того же года Бакай попал в плен.

«Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, что им нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы», — рассказал мужчина.



Его супруга обратилась к волонтерам, которые смогли организовать встречу с мужем.

Сами супруги отметили, что после освобождения Александра они останутся жить в России.

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Силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников
31 октября 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Это случилось всего за сутки.

Ведомство уточняет, что российские войска, состоящие из оперативно-тактической авиции, артиллерийских группировок, ракетных войск и ударных беспилотных летательных аппаратов, наесли удар на поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

Помимо этого, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами оказались в зоне поражения.

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Зеленский возмущен отсутствием истребителей от Польши
Зеленский: Польша вопреки договору не поставила МиГ-29 Украине
31 октября 2024, 13:51

Фото: iStock/bbevren

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство о непоступлении от Польши на Украину истребителей МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.
Варшава оправдала отсутствие поступления нехваткой собственных самолетов.

Проблему передачи истребителей полякам было предложено решить при помощи поддержки в лице полицейской авиационной миссии НАТО, однако Польша продолжила задерживать поставку МиГ-29.

По данным источника УНИАН, Зеленский жалуется, что размещение самолетов НАТО в Польше было оговорено, и данная инициатива подразумевала одновременную передачу Киеву устаревшие истребители Варшавы (МиГ-29). Однако этого не произошло.

В свою очередь Германия поставляет Украине многоцелевые вертолеты Bo 105-E4, разработку компании «Мессершмидт-Бёльков-Блом».

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ВС РФ не дали ВСУ прорвать границу в районе поселка Новый Путь под Курском
31 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения группировки войск «Север» не дали группе ВСУ прорваться через госграницу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом российские бойцы успешно отразили четыре контратаки ВСУ в районах Дарьино, Новоивановки и Плёхово. Потери противника составили порядка 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

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Военкор Соколова сообщила об обмене пленными между РФ и Украиной под Курском
31 октября 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Diy13

Обмен пленниками между Россией и Украиной произошел в формате 30 на 30 в Курской области, проинформировала в Telegram-канале военкор Елена Соколова.
По ее словам, обмен провели с участием подразделений «Дикой дивизии Донбасса», а также морпехов и ВС РФ. Где конкретно стороны обменялись — неизвестно.

Прошлый обмен прошел 18 октября в формате 95 на 95 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

Ранее сообщалось, чем возмущен глава киевского режима Владимир Зеленский, и как это связано с Польшей.

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Наемника из США будут судить за преступления в Курской области
31 октября 2024, 13:40

Фото: iStock/Serhej Calka

В отношении американского наемника Роберта Вертмана, который незаконно вторгся в Курскую область и совершал там многочисленные преступления, заочно возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении.
В ведомстве отметили, что Вертман вторгся на российскую территорию в сентябре текущего года. Его обвиняют в совершении теракта, убийстве, покушении на убийство, а также порче чужого имущества и в других преступлениях.

По данным следствия, наемник из США в рядах ВСУ вторгся на территорию курского приграничья, где вместе с украинскими боевиками убивал мирных жителей и уничтожал их имущество.

Ранее военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.

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#наемник
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Глава РБ Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным
31 октября 2024, 13:19

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко рассказал в рамках конференции по безопасности Евразии.
Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь назвали «соагрессором», поскольку ВС РФ вошли на Украину с ее территории.

«…Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем и так далее», — сказал Лукашенко.
Политик резюмировал, что Россия уже как-то отвела силы от Киева, когда поверила Западу.

«И какой результат? Мы видим», — заключил белорусский лидер.
Спецоперация на Украине началась на фоне усилившихся атак со стороны ВСУ по Донбассу. Владимир Путин объявил о начале боевых действий в конце февраля 2022 года.

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«Бердянск – это Украина или руины»: ВСУ нацарапали послание на БПЛА, атаковавших Бердянск
Балицкий: 10 беспилотников ударили по порту и жилым домам Бердянска
31 октября 2024, 13:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бердянск атаковали 10 украинских беспилотников, семь из них обстреляли городской порт, три – жилой сектор. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин. Число пострадавших не увеличилось, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в городе ведут разбор завалов. На месте также работают сотрудники СК РФ, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирного населения.

Балицкий опубликовал фото обломков одного из беспилотников ВСУ, где можно увидеть послание, написанное на украинском языке: «Бердянск – это Украина или руины».

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В Кремле объяснили, зачем Киеву нужен «план победы»
Песков: «план победы» нужен Киеву, чтобы затянуть Запад в конфликт
31 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

«План победы» необходим киевскому режиму для узаконивания украинского конфликта и втягивания в него западных государств, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы», секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», — прокомментировал Песков.
Ранее обозреватели New York Times, ссылаясь на чиновников США, писали, что пункт украинского «победного плана» подразумевал просьбу передать Киеву дальнобойные ракеты «Томагавк».

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Поставщики рынков Москвы оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО
Поставщики рынков «Москва – на волне» поддерживают участников СВО
31 октября 2024, 13:00

Фото: iStock/digicomphoto

Участники спецоперации на Украине получают продукты длительного хранения от поставщиков рыбных рынков «Москва – на волне». Продукты отправляются как в зону боевых действий, так и на пострадавшие территории. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

«Поставщики рыбных рынков уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции», — сообщается на сайте.
Рыбные заводы предоставляют в пользование различные виды консервов: сардины, кильку, шпротный паштет. Гуманитарная помощь аналогичного характера на постоянной основе оказывается жителям приграничья Курской области.

От столичных магазинов в зону СВО поступает вода, комплекты средств личной гигиены. Ближе к зиме к этим поставкам добавились теплые вещи.

Еще с 2023 помощь бойцам СВО оказывает поставщик из Сибири. Военным в Якутии, проходящим лечение в госпиталях, были отправлены омуль и муксун, в то же время пострадавшие Курской области получили более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

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