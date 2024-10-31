Украинский военнопленный встретился с женой в пункте содержания

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Попавший в плен ВС РФ солдат ВСУ Александр Бакай смог встретиться с супругой в одном из пунктов содержания военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам украинского пленного, ему пришла повестка еще весной 2022 года. Тогда его отправили в учебную часть, а после уже в составе он уехал в Мариуполь. В апреле того же года Бакай попал в плен.
Его супруга обратилась к волонтерам, которые смогли организовать встречу с мужем.
Сами супруги отметили, что после освобождения Александра они останутся жить в России.
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«Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, что им нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы», — рассказал мужчина.
Его супруга обратилась к волонтерам, которые смогли организовать встречу с мужем.
Сами супруги отметили, что после освобождения Александра они останутся жить в России.
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Элина Позднякова