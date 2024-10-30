Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО

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Солдат ВСУ на полигонах в Британии готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. Об этом заявил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов, пишет ТАСС.