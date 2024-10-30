Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО

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Солдат ВСУ на полигонах в Британии готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. Об этом заявил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов, пишет ТАСС.
По его словам, он также проходил подготовку в Великобритании. Экс-военный ВСУ рассказал, что его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Британии.
Уточняется, что Лукьянов проходил службу в 113-й отдельной бригаде территориальной обороны украинской армии.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен сообщил, что для НАТО из-за краха ВСУ остаются только две возможные стратегии: альянс либо пойдёт на мирные переговоры, либо на войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что Лукьянов проходил службу в 113-й отдельной бригаде территориальной обороны украинской армии.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен сообщил, что для НАТО из-за краха ВСУ остаются только две возможные стратегии: альянс либо пойдёт на мирные переговоры, либо на войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова