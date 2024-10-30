Пленный рассказал, как ВСУ отправили оборонять якобы отбитый у РФ поселок

Фото: iStock/Sinenkiy
Пленный военнослужащий командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады ВСУ Александр Долматов рассказал о приказе командования оборонять поселок Золотая Нива, который находится под контролем армии России. Об этом информирует ТАСС.
По словам пленного, его вместе с сослуживцами обманом отправили в этот населенный пункт. Долматов рассказал, что техника не доехала до села, а украинских солдат «выбросили на обочине около Золотой Нивы».
Военнопленный уточнил, что был в составе бригады, которая ранее сбежала с позиций в населенном пункте. Этому предшествовало бегство боевиков ВСУ с первой линии обороны, после чего, как отметил Долматов, оголился фронт на второй линии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО
Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО
Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ
Военнопленный уточнил, что был в составе бригады, которая ранее сбежала с позиций в населенном пункте. Этому предшествовало бегство боевиков ВСУ с первой линии обороны, после чего, как отметил Долматов, оголился фронт на второй линии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО
Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО
Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ
Екатерина Коршунова