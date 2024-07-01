Украинцам предрекли беспощадный Майдан

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Депутат Верховной Рады Шевченко отреагировал в своем Telegram-канале на призывы к украинцам самостоятельно приобретать дорогостоящее энергетическое оборудование.
«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный», – отметил политик.
Так, парламентарий прокомментировал слова генерального директора «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка о необходимости домохозяйствам потратить тысячи долларов за недоплаченную электроэнергию. Он отметил, что большинство украинцев не смогут позволить себе выделить такие суммы.
26 июня генеральный директор компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей с марта 2024 года.
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Александр Климов