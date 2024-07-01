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Украинцам предрекли беспощадный Майдан

Депутат Рады Шевченко: есть риск беспощадного Майдана на Украине
01 июля 2024, 06:23
Фото: iStock/natandri

Фото: iStock/natandri

Депутат Верховной Рады Шевченко отреагировал в своем Telegram-канале на призывы к украинцам самостоятельно приобретать дорогостоящее энергетическое оборудование.
«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный», – отметил политик.

Так, парламентарий прокомментировал слова генерального директора «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка о необходимости домохозяйствам потратить тысячи долларов за недоплаченную электроэнергию. Он отметил, что большинство украинцев не смогут позволить себе выделить такие суммы.



26 июня генеральный директор компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей с марта 2024 года.

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#верховная рада
#депутат
#украина
#энергия
#энергетика
Генсек НАТО прокомментировал необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса
Столтенберг: НАТО не видиит необходимости в пересмотре доктрины ядерного оружия
01 июля 2024, 06:45

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса. В интервью японской газете Yomiuri генеральный секретарь заявил, что на данный момент альянс не нуждается в пересмотре своей ядерной стратегии.
«Непосредственной угрозы нет», – объяснил Столтенберг.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса также заявил, что процесс замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, идет «как обычно».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что конфликт между Украиной и Россией станет решающим в 2025 году. По его словам, Запад совершил большую ошибку, не приняв план действий по вступлению Украины в альянс.

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#йенс столтенберг
#украина
#россия
#нато
#ядерное оружие
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Выборы во Франции: Макрон проигрывает, что известно о партии Марин Ле Пен
На выборах во Франции лидирует дружественная России партия: что о ней известно
01 июля 2024, 05:40

Фото: istock/SimonLukas

Во Франции на парламентских выборах побеждает правая партия «Национальное объединение» во главе с женщиной-политиком Марин Ле Пен (34,5% голосов). За ней следует «Новый народный фронт» (до 31,5%). Партия «Вместе», поддерживаемая нынешним президентом Эммануэлем Макроном, находится на третьем месте (до 23%). Что известно о партии «Национальное объединение», выступающей за поддержку России, читайте в материале «Радио 1».

«Национальное объединение» обходит коалицию Макрона


Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (в данный момент партия возглавляется Жорданом Барделла) лидирует на парламентских выборах во Франции. Партия Макрона «Вместе» занимает третье место.

Результаты первого тура выборов в Национальное собрание Франции являются предварительными. Они основаны на подсчете голосов с первых избирательных урн. Второй тур голосования состоится 7 июля.

Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах
Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах

Партия имеет 89 депутатских мандатов из 577 мест в нижней палате французского парламента, которая зовется Национальном собрании Франции. До выборов в июне 2022 года ей принадлежало только восемь мест.

Что известно о «Национальном объединении»


Политическая партия «Национальное объединение» была основана в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном, отцом Марин Ле Пен.

Наибольших успехов партия добилась на выборах в Национальное собрание в 1986 году, заняв 35 мест, а также на выборах в Европейский парламент в 2014 году, получив право на 24 места. В 2000-х годах она стала третьей по значимости партией во Франции по результатам парламентских и муниципальных выборов.

Основное содержание политической программы «Национального объединения»
1. Ужесточение требований для получения французского гражданства: не более 10 тысяч мигрантов в год.
2. Завершение программ воссоединения семей для мигрантов.
3. Возврат к традиционным ценностям, в частности, поощрение многодетных семей, ограничение абортов и сохранение французской культуры.
4. Предпочтение отдавать рабочие места и социальные пособия французам при условии обладания одинаковыми навыками с мигрантами.
5. Сокращение срока действия вида на жительство с десяти до трех лет.
6. Запрет всех расистских и дискриминационных практик, особенно в общественных местах. Так, например, представители партии предложили запретить халяль в школьных столовых и разделение при посещении бассейна.
7. Рассмотрение вопроса о повторном введении смертной казни.
8. Реформа президентского срока полномочий. Изменение статуса заморских территорий Франции и избирательной системы.
9. Пересмотр соглашений с ЕС и выход из НАТО.
10. Критика процесса глобализации и уменьшение зависимости Франции от ЕС и других международных организаций.

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В Париже радикалы начали разбивать витрины и поджигать баки после итогов выборов

Таким образом, успех партии «Национальное объединение» во многом связан с антииммигрантской риторикой. В 80-х годах проблема иммиграции стала центральной темой ее политической линии. Это заставило миллионы недовольных коренных французов пересмотреть свое отношение к партии. Ле Пен также взяла на вооружение лозунг сохранения французской культуры. В то же время программа партии включала значительные ограничения на вмешательство государства во внутреннюю экономику страны.

За время своего существования партия прошла путь от крайне правых до правоцентристских взглядов.

«Американский способ ведения дел ничего не принес Франции. Принятые в США методы не подходят для нужд Франции и французов. Мультинациональные интересы, которые там приняты, только ослабляют Францию», – рассказывала Ле Пен.

Позиция партии «Национальное объединение» в отношении России


По данным Bloomberg, лидерство Ле Пен во Франции рассматривается как подарок президенту России Владимиру Путину. Победа ее партии ослабит поддержку Украины европейскими государствами. Ослабление позиций Макрона и усиление Ле Пен вызывает серьезную озабоченность у европейских союзников, которые опасаются потерять активную поддержку Киева.

Лидер партии Барделла ранее заявлял, что готов поддержать Украину, но только если она не будет обострять отношения с Москвой.

Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции
Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции

В марте Ле Пен отправила премьер-министру Франции Габриэлу Атталю доклад, в котором она охарактеризовала действующего французского лидера как «словоблуда». Она сообщила, что Эммануэль Микрон не смог найти союзников для отправки войск на Украину. Все это, по словам Ле Пен, «успокоило Путина». Кроме того, по ее словам, воинственность Макрона была единодушно отвергнута от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида.

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#ес
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Ярилин день, или Макушка лета: почему нельзя грустить 1 июля
01 июля 2024, 05:00

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

Ярилин день, получивший известность начиная с языческих времен. Даже после принятия христианства эта дата занимала важное место в народном календаре и сопровождалась широкими празднествами. В 2024 году торжество выпадает на понедельник. О том, какие приметы с ним связаны и почему его называют «макушкой лета», читайте в материале «Радио 1».

История


Праздник посвящен славянскому богу Яриле. На Руси он считался божеством солнца, весны, плодородия, символизировал возрождение. Именно поэтому люди верили, что Ярило, или Ярила, может взять их под защиту, прислать богатый урожай, подарить крепкое здоровье, счастливый брак и долгожданное потомство. поэтому просили прислать богатый урожай. В старину также считалось, что она способна подарить здоровье, счастливый брак и долгожданных детей.

Ярилин день уходит корнями в язычество, поэтому праздник начали отмечать задолго до принятия христианства на Руси. Тем не менее даже после Крещения люди не отказались от традиции чествовать бога солнца при помощи шумных празднеств, песен и ярмарок.

Этот день часто называли «Макушкой лета», потому поскольку праздник наступал в июльскую пору, когда солнце особенно сильно палило. Кроме того, славяне праздновали Ярилин день, приходившийся на 1 марта и совпадавший с началом весеннего возрождения природы.

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Традиции


В старину Ярилин день массово отмечали простые люди. В этот день не велись работы ни дома, ни на поле, вместо этого проводились ярмарки, гулянья и игры. Молодые люди демонстрировали ловкость и силу на спортивных соревнованиях. Вечером зажигали костры, вокруг которых танцевало множество людей. Считалось, что чем веселее праздник, тем удачнее будет год.

Традиционно на праздник выбирали юношу или девушку, которые должны были исполнить роль Ярилы. Их сажали на белого коня, надевали на голову венок из цветов, а в левую руку давали колосья пшеницы. Затем коня провожали через поле, чтобы там, где он ступил, был хороший урожай.

Незамужние девушки ходили гадать на жениха. Они плели венки и бросали их в реку – в каком направлении поплывет, оттуда жених и придет. Но если венок тонул, свадьбы в следующем году ожидать не следовало.

Приметы и суеверия


Считалось, что эта роса в это торжество обладает особой способностью излечивать болезни и укреплять здоровье. Поэтому ее собирали в емкости и несли больным людям для умывания или окропления постели. Утром траву, покрытую росой, отправляли скот. Кроме того, существовало поверье, что если девушка омоется росой в Ярилин день, у нее в течение года не будет отбоя от женихов.

Также в этот день было принято косить траву, сушить ее и набивать в матрас. Такая кровать должна была дать человеку хороший ночной сон и защитить от болезней.

В Ярилин день люди ждали различных сверхъестественных явлений – замедления хода солнца и появления пространственных «дыр», через которые они могли видеть другие миры. Для этого необходимо было сплести в косы березовые ветки и посмотреть через них с крутого берега реки. Считалось, что таким образом можно увидеть умерших родственников и близких людей, о которых долгое время никто не получал вестей.

Погоду также предсказывали на Ярилу. Новолуние в праздник предвещало засуху, а утренний туман – теплый солнечный день. Если утром трава сухая, значит к вечеру пойдет дождь. Золотые закаты в розовых тонах обещали хорошую погоду.

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День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха
День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха

Что можно и нельзя делать


В Ярилин день было запрещено грустить, погружаться в печальные воспоминания и проводить день в отчаянии. Люди верили, что чем веселее проведешь день, тем удачнее будет год. Также было запрещено клеветать, распространять сплетни и злословить, чтобы не стать предметом сплетен.

К тому же в этот день не принято было хвастаться своими достижениями, успехами и красотой. Считалось, что это может привести к вреду самому себе.

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#праздник
#история
#традиции
#погода
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Елисей Гречкосей: Что нужно сделать 27 июня, чтобы не лишиться денег и волос ТрадицииВ старину Ярилин день массово отмечали простые люди. В этот день не велись работы ни дома, ни на поле, вместо этого проводились ярмарки, гулянья и игры. Молодые люди демонстрировали ловкость и силу на спортивных соревнованиях. Вечером зажигали костры, вокруг которых танцевало множество людей. Считалось, что чем веселее праздник, тем удачнее будет год.Традиционно на праздник выбирали юношу или девушку, которые должны были исполнить роль Ярилы. Их сажали на белого коня, надевали на голову венок из цветов, а в левую руку давали колосья пшеницы. Затем коня провожали через поле, чтобы там, где он ступил, был хороший урожай.Незамужние девушки ходили гадать на жениха. Они плели венки и бросали их в реку – в каком направлении поплывет, оттуда жених и придет. Но если венок тонул, свадьбы в следующем году ожидать не следовало.Приметы и суеверияСчиталось, что эта роса в это торжество обладает особой способностью излечивать болезни и укреплять здоровье. Поэтому ее собирали в емкости и несли больным людям для умывания или окропления постели. Утром траву, покрытую росой, отправляли скот. Кроме того, существовало поверье, что если девушка омоется росой в Ярилин день, у нее в течение года не будет отбоя от женихов. Также в этот день было принято косить траву, сушить ее и набивать в матрас. Такая кровать должна была дать человеку хороший ночной сон и защитить от болезней.В Ярилин день люди ждали различных сверхъестественных явлений – замедления хода солнца и появления пространственных «дыр», через которые они могли видеть другие миры. Для этого необходимо было сплести в косы березовые ветки и посмотреть через них с крутого берега реки. Считалось, что таким образом можно увидеть умерших родственников и близких людей, о которых долгое время никто не получал вестей.Погоду также предсказывали на Ярилу. Новолуние в праздник предвещало засуху, а утренний туман – теплый солнечный день. Если утром трава сухая, значит к вечеру пойдет дождь. Золотые закаты в розовых тонах обещали хорошую погоду. https://radio1.ru/news/obschestvo/den-fita-chto-delat-28-iyunya-chtobi-ne-razoritsya-i-ne-ostatsya-bez-zheniha/"> День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха Что можно и нельзя делатьВ Ярилин день было запрещено грустить, погружаться в печальные воспоминания и проводить день в отчаянии. Люди верили, что чем веселее проведешь день, тем удачнее будет год. Также было запрещено клеветать, распространять сплетни и злословить, чтобы не стать предметом сплетен.К тому же в этот день не принято было хвастаться своими достижениями, успехами и красотой. Считалось, что это может привести к вреду самому себе.Читайте также:В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежиВ Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсулеВ России появится новый праздник"/>
Семья Байдена назвала виновных в его провале на дебатах с Трампом
01 июля 2024, 04:46

Фото: whitehouse.gov

Семья президента США Джо Байдена считает, что его советники несут ответственность за его провал на предвыборных дебатах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, попросивших об анонимности.
По их словам, семья американского лидера попросила его наказать своих советников, понизив их в должности или уволив. Однако, по словам собеседников издания, Байден вряд ли прислушается к их совету.

Семья президента, в частности, винит советников в том, что политик не перешел «в наступление». Кроме того, родственники Байдена считают, что по вине советников он был сосредоточен на защите своей проделанной работы, а не на планах на второй президентский срок, а также испытывал переутомление.

Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.

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#президент
#сша
#семья
#советы
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Американские демократы прибегли к отчаянным мерам после провала Байдена
01 июля 2024, 03:25

Фото: сайт Белого дома

Члены Демократической партии, планирующие баллотироваться на выборах в ноябре, начали дистанцироваться от президента США Джо Байдена, передает портал Axios.
Согласно статье, некоторые члены Конгресса и кандидаты в «колеблющихся» избирательных округах пожелали «отделить» свои предвыборные кампании от образа Байдена.

«Я больше не хочу его здесь видеть», – рассказал один из представителей демократов-конгрессменов из «колеблющегося» округа.

Другой высокопоставленный представитель Демократической партии заявил, что его коллеги «в истерике» из-за того, что Байден повлияет на их шансы получить место в конгрессе.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#выборы
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Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции
Филиппо: Макрон целенаправленно пытается создать хаос во Франции
01 июля 2024, 02:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать хаос в стране, натравливая друг на друга два оппозиционных блока с разными взглядами, заявил в беседе с РИА Новости французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«После первого тура выборов мы видим, что ситуация неопределенная. На следующей неделе возможно, что "Национальное объединение" получит абсолютное большинство, но это еще не решено. Также возможно, что большинства не будет ни у кого, и это будет означать хаос», – рассказал Филиппо.

По словам политика, президент Франции надеется, в частности, на то, что ему удастся применить 16 статью Конституции и получить полную власть.

«Это реальность, об этом даже писали французские СМИ», –подчеркнул собеседник агентства.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, заявил, что хочет стать премьер-министром.

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#франция
#оппозиция
#эммануэль макрон
#президент
#конституция
#премьер-министр
#партия
#выборы
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Супруга Макрона оказалась в неловкой ситуации на выборах
Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в неловкой ситуации на выборах
01 июля 2024, 02:19

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Первая леди Франции Брижит Микрон оказалась в неловкой ситуации во время голосования на парламентских выборах, передает телеканал BFMTV, опубликовавший соответствующие кадры.
Супруга французского президента перепутала порядок действий, поставив подпись в списке избирателей до того, как опустить свой бюллетень в урну. На записи зафиксировано, как она подходит к сотруднику со списком в руках для последующей росписи, из-за чего работнику избирательного участка пришлось вмешаться.

После этого жена президента Франции подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась обратно для проставления подписи.

Накануне стали известные предварительные результаты голосования. Так, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.

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#франция
#выборы
#голосование
#эммануэль макрон
#супруги
#парламент
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В США рассказали об ухудшении здоровья Байдена с каждой неделей
Экс-агент ЦРУ Джонсон: психическое здоровье Байдена становится хуже
01 июля 2024, 01:43

kremlin

Состояние президента США Джо Байдена стремительно ухудшается, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает», – высказался он, подчеркнув, что ухудшение психического состояния американского лидера необратимо.

Джонсон также высказал предположение о будущем Байдена после его дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, наиболее вероятным сценарием будет отказ политика от участия в выборах.

«Они попросят его сказать... "Я не буду баллотироваться на пост президента, я ухожу. Я хочу пойти порыбачить"», – заключил экс-агент ЦРУ.

Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентской кампании. Близкие поддержали Байдена и попросили его продолжить участие в президентских выборах.

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#джозеф байден
#здоровье
#президент
#дональд трамп
#выборы
#сша
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В Париже проходит масштабный митинг под лозунгами борьбы с фашизмом
01 июля 2024, 01:36

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже проходит массовый митинг, организованный сторонниками левых сил. Акция организована в связи с результатами первого тура парламентских выборов во Франции, передает ТАСС.
«Не позволим „Национальному объединению“ победить!», «Париж против фашизма!» – скандировали участники демонстрации.

Некоторые демонстранты несли палестинские и южноафриканские флаги.

Подобные акции, организованные левыми силами, прошли и в других городах, например, в Нанте и Лионе.

По предварительным данным, партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен победила на выборах и может получить до 270 мест в Национальном собрании. На втором месте – коалиция левых сил «Новый народный фронт», претендующая на 200 мест.

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#палестина
#франция
#париж
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#выборы
#парламент
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