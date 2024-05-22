Город Сумы на севере Украины был обесточен после ударов ВС РФ

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В городе Сумы на Украине началось восстановление электроснабжения. Об этом сообщает украинский «24-й канал».
Ранее сообщалось, что город Сумы остался без электроэнергии из-за удара Вооруженных сил РФ.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова