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Депутат Рады Наталуха: Уклонисты платят на Украине до $2 млрд в год

21 июля 2024, 14:03
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.


Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха. В эфире украинского телеканала ТСН он назвал эти расчёты самыми адекватными, хотя и вызывающими удивление. По словам парламентария, существует отлаженная и чётко организованная система, где точно обозначены все расценки — от подкупа медиков до изготовления фальшивых справок.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и с тех пор неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не имели возможности уклониться от службы.

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Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
21 июля 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Населенные пункты Розовка Луганской народной республики и Песчаное Нижнее под Харьковом освободили российские военные. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об ударах «Искандерами» по эшелону украинских боевиков. В результате уничтожены до 240 единиц живой силы националистов, а также зарубежная техника. В частности, речь идет об американских и канадских броневиках, грузовиках и бронетранспортерах.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от агрессии со стороны киевского режима. В СМИ периодически появляется информация, что в Киеве намекают на переговоры с Москвой, однако реальных шагов к этому со стороны Украины пока нет.

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МО РФ показало кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом
21 июля 2024, 12:43

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом показали в Минобороны РФ. Уточняется, что российские войска ликвидировали два эшелона боевиков, а также иностранную технику противника в районе Барвенково.
В оборонном ведомстве пояснили, что у каждого эшелона было два десятка платформ с техникой и людьми для ВСУ. На записи видно ракетные удары с последующими объемными взрывами и клубами огня.

Ликвидировано до 240 националистов, а также больше 60 единиц техники. Среди них американские и канадские броневики, бронетранспортеры, грузовики и прочее оснащение.

Ранее в Минобороны сообщали о том, что к российским границам шла группа американских бомбардировщиков.

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Шотландские наёмники ВСУ на передовой разбирают погибших на органы
Шотландские наёмники ВСУ организовали бизнес на человеческих органах
21 июля 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Шотландские наёмники на передовой организовали на передовой настоящий бизнес на человеческих органах. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что шотландцы приехали на Украину не воевать, а исключительно зарабатывать, используя для этого тела погибших. Их машины напоминают смесь полевого госпиталя и крематория, где неподалёку от передовой свежие трупы разбирают на органы, которые затем продают за границей, рассказал подпольщик. Он также добавил, что шотландцы не скрывают, что ничего не имеют против русских, это просто бизнес.

По словам Лебедева, местные жители вычислили шотландцев исключительно по одежде. Один из них ходил в оригинальном наряде, состоявшем из килта и вышиванки. Кроме шотландцев, в Николаеве есть канадцы и румыны, а вот поляков стало заметно меньше, заключил подпольщик.

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Известны новые колоссальные потери ВСУ на фронте
Леонков: боевики ВСУ несут огромные потери на всей линии фронта
21 июля 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ несут колоссальные потери в зоне спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что резервы националистов быстро иссякают, а набираются с трудом.
«Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. Срок обучения этих бойцов резко сократился. Раньше был месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым вообще дают три дня. Вот они и сдаются», — сказал собеседник журналистам.

Леонков добавил, что противник хочет оттеснить ВС РФ на харьковском направлении. Российская артиллерия обстреливает боевиков, которые впоследствии отступают, возвращаясь к исходным позициям. Украинское командование использует спецбригады с участием экс-заключенных.

Ранее в МО РФ показали кадры с зачисткой многоэтажек.

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#война
#вс рф
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Минобороны: к российским границам шла группа бомбардировщиков США
21 июля 2024, 11:47

Фото: istockphoto/DancingMan

К государственной границе со стороны Баренцева моря приближалась группа американских бомбардировщиков в виде пары В-52Н. Как сообщили в Минобороны РФ, было принято решение поднять истребители МиГ-29 и МиГ-31.
После приближения ВС РФ к воздушным целям, те стали уходить от границы. В российском оборонном ведомстве добавили, что границу не нарушили. Затем российская техника вернулась на аэродромы. В МО РФ резюмировали, что полеты строго соответствуют международному праву.

Ранее сообщалось, что 10 июля к российским рубежам хотел приблизиться норвежский Р-8А «Посейдон». К слову, он тоже двигался со стороны Баренцева моря.

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Сальдо: Мы готовы показать Западу правду о Херсонской области
21 июля 2024, 11:03

Фото: сайт Кремля

Херсонская область готова принять объективно настроенных представителей Запада и показать им, как украинские террористы пытаются с помощью обстрелов и атак беспилотников помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы расскажем и покажем им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию, и о военных преступлениях ВСУ, пытающихся помешать мирной жизни людей», — сказал собеседник агентства.

При этом Сальдо подчеркнул, что никто не собирается прилагать каких-то специальных усилий для изменения мнения тех западных политиков, которые предпочитают и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий.

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#всу
#херсонская область
#владимир сальдо
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В подполье назвали количество самолётов на военных аэродромах ВСУ
Подполье: На каждом аэродроме ВСУ базируются один-два самолёта
21 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

На каждом аэродроме Украины базируются по одному-двум самолётам ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он отметил, что в последнее время украинские военные начали использовать даже те воздушные гавани, которые ранее не задействовали. Например, это касается гражданского аэропорта в Николаеве, где теперь можно регулярно услышать шум реактивных двигателей. Местные жители постоянно видят взлетающие и садящиеся самолёты, но пока большая их часть — это маленькие и одномоторные воздушные суда, уточнил подпольщик.

По словам Лебедева, украинские военные также приступили к ремонту заброшенных аэродромов, которые не использовались годами. Не исключено, что их попытаются подготовить к размещению истребителей F-16, которые так ждёт Киев.

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#аэродром
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На Украине погиб гражданин Польши, воевавший в составе ВСУ
PAP: погиб гражданин Польши Сенкала, воевавший за боевиков ВСУ
21 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/e-crow

Польский гражданин, воевавший за ВСУ на Украине, погиб. Речь идет о некоем Томаше Сенкале, сообщает PAP. Уточняется, что мужчина стал участником Международного легиона войск территориальной обороны Украины осенью прошлого года.
С погибшим поляком попрощались в Киеве в минувшую субботу, 20 июля. Там присутствовал консул Польши. По данным журналистов, Сенкалу похоронят в восточной части Польши, а именно, в Люблинском воеводстве.

Ранее была информация о том, что польская сторона решила не передавать Киеву истребители F-16. Известно, что другие союзники киевского режима тоже задерживают поставки.

Перед этим сообщалось об обнаружении так называемых «колокольчиков» — опасных взрывоопасных устройств в Шебекино под Белгородом.

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#польша
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Лебедев: между ТЦК и ВСУ на Украине разгорается конфликт
21 июля 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Конфликт на Украине разгорается между сотрудниками военкоматов (ТЦК) и боевиками ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, пояснив причины складывающейся ситуации. Одной из них является размер зарплаты.
«Потому что ТЦК — такие здоровые лбы. Зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой. Премия за пойманных людей большая. Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе. Они очень не любят тэцэкашников», — прокомментировал Лебедев.

Подпольщик добавил, что уже по неподтвержденной информации бывали случаи поджогов машин ТЦК в Одессе экс-военными. Ранее сообщалось о поджогах автомобилей в пяти украинских городах.

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#россия
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