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На Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.
Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха. В эфире украинского телеканала ТСН он назвал эти расчёты самыми адекватными, хотя и вызывающими удивление. По словам парламентария, существует отлаженная и чётко организованная система, где точно обозначены все расценки — от подкупа медиков до изготовления фальшивых справок.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и с тех пор неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не имели возможности уклониться от службы.
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Александр Бойцов