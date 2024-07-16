Киев обвинили в безразличии к проблемам больных мобилизованных

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Властям Украины безразлично на проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на анонимного мобилизованного украинца.
«У нас на Украине принудительная мобилизация... Иногда я теряю сознание, страдаю от тошноты, высокого кровяного давления. Сначала меня отправят на учения, где-то на месяц, а потом на передовую, где меня либо убьют, либо я стану инвалидом. Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал мобилизованный.Отметим, что боец страдает кавернозной ангиомой головного мозга. Данное заболевание провоцирует симптомы инсульта, судороги, кровоизлияния, боли в голове и требует хирургического вмешательства.
Ранее депутат Рады Олег Синютка заявил, что порядка 6-7 миллионов украинцев не обновили данные в военкомате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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