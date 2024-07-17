Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство

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Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство. Об этом проинформировало издание «Украинские новости».
В материале отмечается, что во время войны предлагается освобождать военных от уголовной ответственности за дезертирство или самовольное оставление воинской части, если солдаты добровольно вернутся к службе, а также получат письменное согласие от командира.
Сообщается, что за первые 6 месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что за первые 6 месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова