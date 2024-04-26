Под Киевом гремят взрывы

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ВМФ России наносит удары по украинским регионам, объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Текущая ситуация. Странные ракеты странным образом меняют направление», цитируют авторы украинские источники.
Также сообщается, что в связи с угрозой запуска гиперзвукового «Кинжала» в небо поднят МиГ-31К.
Удары фиксируются на юго-западе Украины, в Ивано-Франковской и Винницкой областях. В регионах объявлена ракетная угроза, аналогичный сигнал звучит в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Уточняется, что Минобороны РФ на текущий момент информацию не подтвердило.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по двум детсадам Запорожской области.
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