Суд приговорил экс-президента Украины Януковича к 15 годам колонии
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о захвате земли под Киевом. Об этом сообщает местная прокуратура.
Согласно решению суда, в 2007 году, когда Янукович занимал пост премьер-министра, он завладел земельным участком площадью 17,5 гектаров в Сухолучье. Его стоимость оценили в 22 миллиона гривен (около 40 миллионов рублей). За это суд приговорил экс-президента к 15 годам колонии строго режима.
