Украинцы нашли способ обойти ограничения на трату тысячи гривен от Зеленского

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko
Украинские граждане нашли решение по обходу ограничения на трату тысячи гривет, выделенных для населения Владимиром Зеленским. Об этом рассказал директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.
«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть «особо умные» украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — пояснил Авраменко в своей публикации на Facebook*.
Как объясняет издание «Страна.ua», граждане обналичивали выделенные деньги с помощью оплаты мобильного. После подтверждения перевода украинцы оформляли возврат средств на карту.
Читайте также:
Шольц: немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для Германии
Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря
Трамп сообщил, что Зеленский хочет прекратить огонь и заключить мир с Россией: что известно
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Иван Мусатов