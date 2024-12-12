Украинцы нашли способ обойти ограничения на трату тысячи гривен от Зеленского

У лидеров в Европе нет политической субъектности, все решения принимают США. Так политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения об опасениях Euroclear за финансовую нестабильность, которую может повлечь за собой конфискация активов России.