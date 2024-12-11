Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря

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Депутат украинского парламента Александр Дубинский заявил, что следующее заседание суда по делу против Верховной Рады с требованием назначить выборы президента Украины назначено на 13 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации.
В июле Дубинский сообщил, что подал иск в Верховный суд Украины с просьбой назначить президентские выборы для поддержания конституционного порядка в стране. Он также утверждал, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению этого иска.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что проведение выборов в настоящее время «неуместно». В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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В июле Дубинский сообщил, что подал иск в Верховный суд Украины с просьбой назначить президентские выборы для поддержания конституционного порядка в стране. Он также утверждал, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению этого иска.
«Тринадцатого декабря в 10 утра (11.00 по мск) состоится очередное заседание кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента», — написал он.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что проведение выборов в настоящее время «неуместно». В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова