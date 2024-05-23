Украинцы сами должны определить легитимность Зеленского, заявил Песков

Украинцы должны сами определять легитимность своего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что граждане должны самостоятельно определится с тем, сохраняется ли легитимность президента путём решения Конституционного суда или иным способом.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, а проведение выборов президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам самого Зеленского, выборы в настоящее время «несвоевременны».
Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны будут ответить политическая и правовая системы самой Украины.
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Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, а проведение выборов президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам самого Зеленского, выборы в настоящее время «несвоевременны».
Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны будут ответить политическая и правовая системы самой Украины.
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Анастасия Чинкова