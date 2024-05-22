Зеленский высказался о своей легитимности

Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что его президентский срок еще не закончился.
«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить (занимать пост президента — ред.)», — утверждает он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы в стране в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Как утверждает Зеленский, выборы в сейчас «несвоевременны».
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Глава России напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», которые должен оценить Конституционный суд страны.
Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил о необходимости доказательств легитимности Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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