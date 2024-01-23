Украинцы угрожают убийством главе МИД Венгрии Сийярто

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В посольство Венгрии на Украине пришло письмо с угрозой убийства главы МИД Петера Сийярто во время его предстоящего визита в Ужгород, куда он приедет в конце января. Об этом сообщает венгерское издание Index.
Согласно сообщению, письмо с угрозами написано на украинском языке. Сам Сийярто уже подтвердил данную информацию.
Личность автора письма пока не установлена.
При этом в венгерском МИД не испугались, и отменять визит Сийярто не стали, отметив, что Будапешт не собирается менять свои позиции касательно Украины. Госсекретарь по иностранным делам Тамаш Менцер подчеркнул, что Венгрия по-прежнему настаивает на немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров между конфликтующими сторонами.
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«Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет», - говорилось в письме с угрозами.
При этом в венгерском МИД не испугались, и отменять визит Сийярто не стали, отметив, что Будапешт не собирается менять свои позиции касательно Украины. Госсекретарь по иностранным делам Тамаш Менцер подчеркнул, что Венгрия по-прежнему настаивает на немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров между конфликтующими сторонами.
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Элина Позднякова