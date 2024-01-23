Радио1
Главная / Новости / Политика/ Украинцы угрожают убийством главе МИД Венгрии Сийярто

Украинцы угрожают убийством главе МИД Венгрии Сийярто

23 января 2024, 18:19
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

В посольство Венгрии на Украине пришло письмо с угрозой убийства главы МИД Петера Сийярто во время его предстоящего визита в Ужгород, куда он приедет в конце января. Об этом сообщает венгерское издание Index.
Согласно сообщению, письмо с угрозами написано на украинском языке. Сам Сийярто уже подтвердил данную информацию.

«Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет», - говорилось в письме с угрозами.


Личность автора письма пока не установлена.

При этом в венгерском МИД не испугались, и отменять визит Сийярто не стали, отметив, что Будапешт не собирается менять свои позиции касательно Украины. Госсекретарь по иностранным делам Тамаш Менцер подчеркнул, что Венгрия по-прежнему настаивает на немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров между конфликтующими сторонами.

Читайте также:

Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»

Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии
#правительство
#мид
#приём
#министр
#письма
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России
23 января 2024, 18:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Возможная конфискация российских активов в пользу Украины может только осложнить ситуацию для Киева, об этом пишет Bloomberg.
«Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину», — написал автор статьи.

В Bloomberg отметили, что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя, и потратить их на реконструкцию разрушенных городов. При этом, как утверждается в статье, скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.

Помимо этого, пишут в агентстве, подобный ход может сильно накалить обстановку на международной арене.

Читайте также:

Депутат Новиков назвал призыв Минобороны ФРГ готовиться к войне истерией

«Усиливаем фланги»: В НАТО объяснили наращивание присутствия у границ с РФ

Экс-глава ВБ Зеллик назвал конфискацию активов России Западом элегантной мерой
#всу
#киев
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов: верхушке «режима Зеленского» грозит лишение паспортов
23 января 2024, 18:09

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Верхушка украинских чиновников может лишиться своих паспортов, так как никто из них не сможет сдать обязательный экзамен по основам конституции, истории Украины, а также владению государственным языком. Такое заявление сделала председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Напомним, Зеленский представил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве. Согласно документу, украинское гражданство имеют право получать этнические украинцы, а также их потомки из разных стран мира, за исключением России. Также паспорта Украины смогут получать иностранцы, которые добровольно вступили в ряды украинской армии.

«Верхушка режима Зеленского гарантированно лишится паспортов, так как точно не сможет сдать экзамены по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что данный законопроект упростит принятие российского гражданства жителями тех территорий, которые временно находятся под контролем киевского режима. По словам Рогова, люди получат шанс избавиться от этого «оккупационного документа с вилкой на обложке». Причем происходить это будет автоматически при получении российского гражданства.

Эксперт уверен, что эта отличная возможность для местных жителей избежать мобилизации на Украине и не погибнуть в зоне спецоперации.

Читайте также:

Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ

В США возникли споры из-за законопроекта о передаче Украине активов РФ

В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев
#гражданство
#сша
#эксперт
#проект
#паспорт
#иностранцы
#законопроект
#люди
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: лишение россиян ВНЖ в Латвии является преступным отношением к людям
23 января 2024, 17:58

Фото: iStock/vlad_karavaev

Лишение латвийскими властями вида на жительства россиян, которые долгие годы проживали на территории европейской страны – это преступное отношение к людям. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Отмечается, что Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с угрозой выдворения из страны россиян, которые не сдали экзамен по латышскому языку и теперь не могут продлить вид на жительство.

новость дополняется...

Читайте также:

Порядка 800 российских пенсионеров могут быть депортированы из Латвии

Аналитик Панкратов заявил о зачистке русских в Латвии

Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час
#мид рф
#россияне
#латвия
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин вспомнил, как его воспитывали родители
Путин заявил, что родители воспитывали его на личном примере
23 января 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как его воспитывали родители. Своими воспоминаниями он поделился во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Он подчеркнул, что родители никогда не давали ему советов и не делали никаких наставлений. Вместо этого они воспитывали будущего президента на личном примере.

Путин добавил, что образцом для него всегда был отец, который научил нести ответственность за свои поступки и никогда не демонстрировал при сыне вредных привычек.

Глава государства также отдельно выделил, что никогда в жизни не видел своего отца в состоянии алкогольного опьянения, а его мать ни разу не произносила бранных слов.

Также президент вспомнил, что его отец всегда был ответственным в бытовых вопросах: вовремя оплачивал счета за электроэнергию, уже в 6 часов утра уходил на работу и выполнял все дела вовремя.

Путин заявил, что атмосфера в семье закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного члена общества.

Читайте также:

Путин закрепил статус многодетной семьи

Омбудсмен Останина выступила против введения Дня многодетных семей

На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей
#владимир путин
#родители
#воспитание
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США возникли споры из-за законопроекта о передаче Украине активов РФ
Politico: в Сенате США идёт закулисная борьба из-за передачи Киеву активов РФ
23 января 2024, 16:40

Фото: iStock/dkfielding

В Сенате США ведётся «закулисная борьба» о законопроекте, который даёт президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу Украине замороженных суверенных активов России. Об этом сообщает Politico.
Напомним, что в прошлом году был представлен проект, согласно которому дополнительная помощь Украине будет предоставляться за счёт активов, которые будут конфискованы у Центробанка РФ.

По сообщениям издания, в сенатском комитете по международным отношениям возникли споры. В связи с этим, 24 января законопроект будет подвергнут доработке, которая усложнит его реализацию.

Отмечается, что глава комитета Бен Кардин хочет внести изменение в проект закона, согласно которому перевод активов будет осуществляться только при согласии всех государств, входящих в G7.

Читайте также:

Главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы замороженных российских активов

Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой

В ЕС допустили скорое завершение работы над использованием активов России
#центробанк
#сша
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Венгрии Сийярто получал угрозы с Украины перед поездкой в Ужгород
23 января 2024, 16:29

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Представители венгерского министерства иностранных дел на Украине получили письмо с угрозами накануне поездки главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Ужгород. Министр заявил, что не отменит визит, поскольку встреча с украинской делегацией пройдёт в интересах венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье.
По сообщению венгерского портала Index, в дипломатическое представительство Венгрии в Киеве пришло электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто обещали «взрывной приём», от которого не защитит «даже бронепоезд», а также рекомендовали заказать «гроб по росту». В письме также утверждалось, что украинцы «ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину».

Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что ему известно о смертельных угрозах из украинского источника. Целью этого письма является бросить тень на встречу глав венгерского и украинского внешнеполитических ведомств, намеченную на 29 января. Венгрия заинтересована в том, чтобы сохранить ровные отношения с Украиной, ведь в Закарпатье проживает 150-тысячная община венгров. Сийярто также добавил, что украинские власти заверили его, что сделают всё возможное для обеспечения безопасности встречи в Ужгороде. Венгерские службы безопасности работают в тесном контакте с украинскими коллегами, заключил глава МИД Венгрии.

Читайте также:

Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»

Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Politico бульварной газетой из-за клеветы
#правительство
#мид
#министр
#письма
#отношения
#венгрия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева
23 января 2024, 16:23

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что такие депутаты, как Матвеев, являются самыми опасными, поскольку «сидят в тылу».

Кадыров подчеркнул, что российские военные в настоящий момент несут службу в зоне СВО вместе с представителями различных конфессий и народов. А одновременно с этим депутат Матвеев заявляет о том, что по завершении спецоперации следует разделить мусульман от немусульман. Причём, от певой категории граждан он предлагает избавиться, чтобы не допустить провокаций.

Комментируя эти заявления, Кадыров предложил «вытурнуть» лучше самого Матвеева, чтобы провокаций действительно стало гораздо меньше.

При этом глава Чечни не уточнил, что он имеет в виду под своими словами: лишение его депутатского мандата или выдворение депутата из России.

Вместе с тем, Кадыров не назвал конкретные заявления Матвеева, просто заявив, что его слова распространяются в соцсетях.

Читайте также:

Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций

Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ

Кадыров предложил участникам «голой вечеринки» приехать в Чечню
#чечня
#рамзан кадыров
#госдума
#депутат
#мусульмане
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чехии предрекли переговоры о скором разделе Украины
Друлак: Запад скоро будет говорить о разделе Украины для прекращения конфликта
23 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Liukov

Бывший чешский дипломат Пётр Друлак заявил, что западные союзники Украины в ближайшее время начнут говорить о разделе страны для прекращения конфликта. Об этом он сообщил в беседе с Parlamentni listy.
Согласно имеющемуся сценарию событий, Украина не будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы.

Друлак подчеркнул, что политики, которые уже сейчас понимают, что Украину ждёт неизбежное деление, здраво оценивают итоги происходящих событий.

Политик подчеркнул, что Украина в прежних границах не будет сохранена. Западу придётся отказаться от территорий точно также, как это было с Афганистаном и Ираком.

Читайте также:

ЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Киеву

Лавров раскрыл, изменится ли политика США по Украине с приходом к власти Трампа

Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти
#украина
#евросоюз
#сша
#чехия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд Гамбурга запретил Forbes писать о связи Усманова и Путина
Суд в Гамбурге посчитал дискредитацией данные Forbes о связи Усманова с Путиным
23 января 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Земельный суд Гамбурга запретил журналу Forbes распространять информацию о том, что бизнесмен Алишер Усманов являлся «подставным лицом» российского президента Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы». Об этом сообщает РБК.
В связи с распространением этих сведений Усманов подал иск против американского журнала. Фраза о том, что бизнесмен был «подставным лицом» Путина позднее появилась в обосновании введения Евросоюзом санкций против Усманова.

Адвокаты Усманова признали данную фразу ложной, дискредитирующей и ничем не подкреплённой.

В ходе судебного разбирательства Forbes отказался раскрывать личность автора этой цитаты, а также не смог привести примеры, доказывающие правоту этого заявления.

В связи с этим, суд запретил изданию распространять такую информацию. Таким образом, решение суда может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирались европейские чиновники для обоснования введения санкций с отношении россиян.

Читайте также:

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова

Послы Германии и Франции призвали сербские власти ввести санкции против России

Bloomberg: ЕС планирует одобрить 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля
#владимир путин
#санкции
#евросоюз
#бизнесмен
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф