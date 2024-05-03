Украинцы за границей боятся «ещё более драконовских мер» киевских властей

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Живущие за границей украинцы недовольны усилением мобилизации в стране, поскольку Киев может прибегнуть к «ещё более драконовским мерам» для пополнения рядов ВСУ. Об этом пишет The Washington Post.
Напомним, что 16 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий мобилизацию в стране. Документ вступит в силу 18 мая. Он обязывает всех военнообязанных граждан Украины в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить данные в военкомате. В связи с этим, украинский МИД направил во все свои посольства документ с требованием с 23 апреля приостановить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Исключением является только оформление удостоверения личности для возвращения на родину.
Издание уточняет, что находящиеся за пределами Украины граждане опасаются того, власти могут заставить мужчин вернуться на родину, ужесточив различные меры.
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Анастасия Чинкова