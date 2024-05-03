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Украинцы за границей боятся «ещё более драконовских мер» киевских властей

WP: украинцы за границей опасаются ужесточения мер для пополнения ВСУ
03 мая 2024, 13:02
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Живущие за границей украинцы недовольны усилением мобилизации в стране, поскольку Киев может прибегнуть к «ещё более драконовским мерам» для пополнения рядов ВСУ. Об этом пишет The Washington Post.


Напомним, что 16 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий мобилизацию в стране. Документ вступит в силу 18 мая. Он обязывает всех военнообязанных граждан Украины в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить данные в военкомате. В связи с этим, украинский МИД направил во все свои посольства документ с требованием с 23 апреля приостановить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Исключением является только оформление удостоверения личности для возвращения на родину.

Издание уточняет, что находящиеся за пределами Украины граждане опасаются того, власти могут заставить мужчин вернуться на родину, ужесточив различные меры.

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#мобилизация
#власть
#меры
#политика
В Конгрессе США раскрыли, кто на самом деле контролирует Зеленского
Конгрессвумен Спартц заявила, что Зеленского контролируют жулики
03 мая 2024, 13:17

Президента Украины Владимира Зеленского контролируют жулики и сомнительные личности. Такое заявление сделала представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.
«Он (Зеленский – ред.) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. Его пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить», — заявила Спартц.

По её словам, украинский лидер принял множество важных военных решений, основываясь на «театральных представлениях», а не на стратегических соображениях.

Кроме того, конгрессвумен отметила, что Зеленский опасается свободных СМИ, поэтому начинает дискредитировать любого, кто подвергает критике его действия.

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#военные
#сми
#лидер
#зеленский
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Германия вызвала посла РФ из-за хакерской атаки
МИД Германии вызвал и.о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой
03 мая 2024, 13:08

Фото: istockphoto/photosvit

МИД Германии вызвал и.о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя внешнедипломатического ведомства.
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Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы
FT: Индонезия и Саудовская Аравия попросили ЕС не изымать российские активы
03 мая 2024, 12:24

Фото: iStock/sinonimas

Индонезия и Саудовская Аравия не поддержали конфискацию российских активов. Они попросили Евросоюз не изымать активы, пишет издание Financial Times.
Несколько государств не поддержали использование заблокированных средств России, поскольку опасаются за будущее собственных резервов, хранящихся в западных странах. В частности, беспокойство выразили глава Минфина Саудовской Аравии Махаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати.

Также конфискации российских замороженных активов опасаются в самом Евросоюзе и в странах G7. Профессор права и экономики парижской школы бизнеса HEC Армин Штайнбах заявил, что изъятие российских средств юридически неразумно.

А профессор Королевского колледжа Лондона Филипп Уэбб заявил, что любой план использования активов станет проверкой правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одно государство не может быть привлечено к ответственности судом другой страны.

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#евросоюз
#индонезия
#активы
#россия
#политика
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«Прямые боевые столкновения»: Стала известна ситуация между войсками США и РФ в Нигере
Военэксперт Баранец: американцы из Нигера просто так не уйдут
03 мая 2024, 12:20

Фото: istock/Anastasiia_Guseva

Российские военнослужащие разместились на авиабазе 101 в Нигере, где находятся войска США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Также источники пишут, что американские войска восприняли это не очень хорошо, но ситуация в краткосрочной перспективе управляемая.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сказал, что дальнейшее развитие ситуации непредсказуемо.
«Совершенно очевидно, мы знаем хорошо, что Нигер попросил американскую базу выйти вон. С другой стороны достигнута договоренность с властями Нигера, что российские военные могут там размещаться по согласованию с нигерийским руководством. Американцам это страшно не нравится. Да кому же нравится, если под задницу вышвыривают? Они скребут зубами, сопротивляются. Сейчас американские дипломаты пытаются купить нигерийское военное руководство, чтобы они отказались от своего условия. Ну трудно предсказать, как это дальше будет развиваться, даже нельзя исключать прямые боевые столкновения», — сообщил эксперт.

Также военный обозреватель уточнил, что российские войска пришли в Африку уже давно, и сейчас там идёт стратегическая схватка.
«Наши войска пришли в Африку уже давно. Идёт схватка за Африку. Французов подгоняют и выгоняют. Там, где французов выгоняют, пытаются садиться мы, американцы, китайцы и так далее. И вот это и есть стратегическая схватка. Американцы вообще без разрешения совета ООН, без разрешения сирийской власти приехали в Сирию, сели на нефтяные пласты, грабят нефть и вывозят самолетами, сидя на своей базе. У них нет официального разрешения. Нужно условия соблюдать, а американцам на это наплевать. Это рецидив старой болезни — американской вседозволенности и американского хамства», — заключил эксперт.

По словам полковника в отставке, американцы из Нигера просто так не уйдут.

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#сша
#эксперт
#военные
#нефть
#болезни
#развитие
#оон
#нигер
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Два бомбардировщика Ту-95МС выполнили полёт вблизи Аляски
МО РФ: два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами вблизи Аляски
03 мая 2024, 12:12

Фото: Минобороны России

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95мс выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали истребители иностранных государств. Также Ту-95мс летели в сопровождении российских истребителей Су-30см.

Длительность планового полёта составила свыше 11 часов.

Подчеркнём, что такие полёты совершаются лётчиками дальней авиации регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Все эти полёты осуществляются с учётом международных правил использования воздушного пространства.

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#минобороны рф
#самолёты
#полеты
#россия
#военная техника
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«Доказательство импотенции Запада»: Медведев высказался о конференции по Украине
Медведев: конференция по Украине докажет полнейшую импотенцию западных элит
03 мая 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам политика, западные власти совершили «болезненную самокастрацию» собственных возможностей по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Причём сделано это было, продолжает Медведев, по прямому указу «группы врачей-маразматиков» из США.

Напомним, что саммит по Украине состоится 15-16 июня в пригороде швейцарского города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Власти страны пригласили на конференцию около 160 государств.

Ранее посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что единственная цель этого саммита – выставить России ультиматум, а этого Москва принимать не собирается.

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#дмитрий медведев
#конференция
#саммит
#украина
#политика
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В США назвали военную помощь Украине выгодным контрактом
Орбан: военная помощь Киеву сулит выгодные контракты для промышленности США
03 мая 2024, 11:45

Фото: iStock/Wasan Tita

Пакет военной помощи Киеву со стороны Штатов станет крупным контрактом для американских промышленных предприятий.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на радиостанции Kossuth. По его мнению, недавнее решение о выделении Киеву $60 млрд — это огромный военный заказ для американской промышленности.

Он подчеркнул, что всегда находятся силы, которые «выигрывают в результате войн». Речь идёт о финансовых спекулянтах, неправительственных организациях, фондах и отдельных лиц, которые «пытаются ловить рыбку в мутной воде», добавил Орбан.

По словам Орбана, есть немало причин для того, чтобы задуматься о том, почему Брюссель так любит войну. По мнению Орбана, Центральная Европа всегда проигрывала в войнах, а Западная — выигрывала.

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FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
#сша
#контракт
#украина
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В G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ
FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов
03 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Страны «Большой семерки» отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По информации источника, представители стран G7 в частном порядке утверждают, что данный вопрос больше не обсуждается, несмотря на то, что Киев продолжает требовать тотальный захват российских активов. Вместо этого на Западе изучают альтернативные способы финансирования киевского режима, задействуя замороженные активы России.

Предлагается использовать «непредвиденные доходы», сгенерированные российскими активами в распоряжении депозитария Euroclear. Уточняется, что на Западе считают, что использование прибыли с активов является юридически обоснованным и гораздо менее рискованным, чем полная конфискация резервов РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

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#сша
#деньги
#доходы
#киев
#байден
#активы
#рф
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В РФ ответили на обвинения НАТО
Депутат Журова: НАТО может обвинять Россию, чтобы оправдать действия в будущем
03 мая 2024, 11:19

Фото: Istock/macky_ch

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что НАТО может обвинять РФ в проведении злонамеренных акций для того, чтобы оправдать свои будущие агрессивные действия против страны. Об этом пишет «Лента.ру».

Она считает маловероятным то, что у альянса есть доказательства, уличающие РФ. По её словам, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия. Депутат предположила, что будет что-то на Олимпиаде, а также Журова напомнила слова окружения президента Украины о планах разбомбить Крымский мост. По ее мнению, в НАТО не хотели бы совершать прямых атак против России.

Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления. В данном заявлении страны Альянса выразили готовность к защите от нападений и гибридной войны.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.

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