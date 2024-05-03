Украинцы за границей боятся «ещё более драконовских мер» киевских властей

Российские военнослужащие разместились на авиабазе 101 в Нигере, где находятся войска США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Также источники пишут, что американские войска восприняли это не очень хорошо, но ситуация в краткосрочной перспективе управляемая.