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Пленный ВСУ рассказал о приказах об уничтожении мирных граждан

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинское командование приказывает операторам дронов уничтожать гражданское население. Об этом рассказал пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ Александр Лукьянов, его слова передает ТАСС.
«Отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — рассказал пленный.

Он пояснил, что подобные приказы связаны со страхом командования ВСУ.



Лукьянов добровольной сдался в российский плен в середине октября, когда его подразделение попало засаду российских военных на угледарском направлении.

Ранее стало известно, что президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ.

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#президент
#страны
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#вс рф
#кадыров
Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами
02 ноября 2024, 15:53

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Многие украинцы ждут освобождения силами ВС РФ, однако вынуждены скрывать это. Об этом рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл в рамках пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией», — рассказал Мартиндейл.

Он добавил, что необходимость скрывать свои мысли была для него самым запоминающимся во время пребывания на Украине. По его словам, с подобным чувством сталкивался любой украинец.

«Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом», — пояснил он.

И люди с этим живут, и вынуждены скрывать свои мысли, заключил Мартиндейл.

Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.

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#история
#данные
#люди
#всу
#вс рф
#киев
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Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице
«Страна»: во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого
02 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Во Львове пьяный солдат Вооруженных сил Украины сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Потерпевший скончался в реанимации от полученных травм», — отмечается в материале.

Согласно недавно обнародованным данным, инцидент с участием солдата Вооруженных сил Украины произошел ещё 6 сентября. В состоянии алкогольного опьянения военнослужащий напал на своего знакомого во время конфликта. В результате происшествия были возбуждены два уголовных дела: по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и изнасиловании.

Ранее сообщалось, что пьяный военнослужащий ВСУ убил таксиста, который отказался везти его и еще четверых пассажиров. Инцидент произошел в Одессе, где между мужчинами возник конфликт. Военный нанес таксисту несколько ножевых ударов в грудную клетку, в результате чего тот скончался.

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#сво
#всу
#украина
#россия
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Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена»* при ударе ВС РФ
02 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Во время удара по базе нацбата «Кракен»* в Харькове, располагавшейся в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины, там находились офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють"», — рассказал Лебедев.

По его словам, удар пришелся рядом со зданием.

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.

По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#мвд
#завод
#вооружённые силы рф
#всу
#вс рф
#удар
#пво
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Стало известно, почему Южнодонецкое направление стало самым опасным
Стариков: Южнодонецкое направление стало самым опасным из-за продвижения ВС РФ
02 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/Evgeny555

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Южнодонецкое направление стало самым опасным. Свое мнение он высказал в интервью журналисту Василию Голованову, пишет РИА Новости.
Стариков отметил, что выделяет не столько Кураховское и Покровское направления, сколько Южнодонецкое или Угледарское, которое сейчас также называют Константинопольским. По его словам, там российские военные продвигаются активно.

По мнению полковника, наступление российских войск приведет к окружению и блокированию не только укреплений в Курахово, но и значительного участка на юге, что может вызвать оперативный кризис на фронте. Эксперт также отметил, что в ближайшее время может начаться штурм Покровска, который имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит вся логистика Донецкого фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#россия
#украина
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Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
02 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщило Чешское радио, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.
Отмечается, что более 180 граждан Чехии подали заявления с просьбой позволить им присоединиться к украинским войскам. Не уточняется, сколько из них было отклонено.

Павел пришёл к власти 9 марта 2023 года. Его предшественником был Милош Земан, который 24 февраля 2022 года выдал гражданам Чехии 132 разрешения на вступление в ВСУ. При этом достоверно неизвестно, сколько именно чехов, получивших такие разрешения, действительно оправились на Украину.

Согласно законодательству Чехии, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Также это правило распространяется на иностранцев, получивших вид на жительство в стране.

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#чехия
#украина
#всу
#президент
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Российские силовики использовали данные Мартиндейла для ударов по объектам ВСУ
02 ноября 2024, 14:51

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВС РФ уже несколько раз использовали данные от Мартиндейла для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.

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#данные
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#вс рф
#киев
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Помогавший ВС РФ американец рассказал, как проехал через Киев и Краматорск
Американец Мартиндейл благодаря паспорту США проехал через Киев и Краматорск
02 ноября 2024, 14:36

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам, рассказал, как американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Он отметил, что паспорт гражданина США стал огромным преимуществом, без которого он не смог бы пересечь Киев и Краматорск, и добраться в итоге до деревни, в которой он провёл значительную часть времени пребывания на Украине.

Ранее в этот день российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года. В течение двух лет он передавал российским войскам координаты военных объектов ВСУ. Эти сведения неоднократно применялись для нанесения успешных ударов по украинским войскам.

В конце октября штаб обороны ДНР сообщил, что Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма населённого пункта Богоявленка на Угледарском направлении.

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#сша
#украина
#россия
#паспорт
#всу
#вс рф
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Российские силовики вывезли с Украины партизана-американца
02 ноября 2024, 14:30

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов )

Представители российских силовых структур вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром. 2 ноября он дал свою первую пресс-конференцию в Москве, информируют РИА Новости.
Мартиндейл жил на территории Украины с 11 февраля 2022 года. В ходе спецоперации американец много раз связывался с российской армией и передавал ей информацию об украинских военных объектах. Благодаря действиям партизана Вооружённые силы Российской Федерации неоднократно атаковали личный состав и технику ВСУ.

В конце октября штаб обороны ДНР рассказал, что Дэниэл внёс весомый вклад в подготовку штурма села Богоявленка под Угледаром.

Американец контактировал с российскими военными через Телеграм. Он также отметил, что эвакуировавшие его солдаты действовали весьма профессионально. Мартиндейл не намерен возвращаться в США — партизан считает Вашингтон своим врагом.

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#сша
#солдаты
#днр
#всу
#вс рф
#россия
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Кадыров отменил один свой приказ, касаемый ВСУ
Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных»
02 ноября 2024, 14:29

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат» после того, как украинский дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе.
По его словам, в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства Чеченской Республики поступило более двух тысяч обращений от жителей Украины, с просьбой отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ».

«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — пояснил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многие украинцы осознают, что стали жертвами «западной трусости и подлости». Их отправляют в окопы, в то время, как во главе страны стоят «продажные марионетки и фашисты».

«Ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил Кадыров.

Напомним, 29 октября после атаки БПЛА ВСУ по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

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