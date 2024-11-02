Пленный ВСУ рассказал о приказах об уничтожении мирных граждан

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Украинское командование приказывает операторам дронов уничтожать гражданское население. Об этом рассказал пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ Александр Лукьянов, его слова передает ТАСС.
«Отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — рассказал пленный.
Он пояснил, что подобные приказы связаны со страхом командования ВСУ.
Лукьянов добровольной сдался в российский плен в середине октября, когда его подразделение попало засаду российских военных на угледарском направлении.
Ранее стало известно, что президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ.
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