Боец ВС РФ: Элитные части ГУР и СБУ покидают Часов Яр

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Элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) покидают Часов Яр, так как все подъезды к городу контролируют ВС РФ, информирует ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.
Положение украинской армии на данной территории с каждым днём ухудшается. Главная транспортная артерия, снабжавшая город, стала «дорогой смерти», а подъездные пути могут быть опасными, сообщает Чукча.
На данный момент Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты, добавил Чукча.
Ранее военный рассказывал, что российские подразделения, которые участвуют в боях за Часов Яр, могут инициировать бои на каждом участке и ведут атакующие действия.
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«Враг уже сейчас сосредотачивает наиболее ценную артиллерию за городом. Туда же отступили и вражеские силы БПЛА, а также элитные части ГУР и СБУ», — отмечает военнослужащий.
На данный момент Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты, добавил Чукча.
Ранее военный рассказывал, что российские подразделения, которые участвуют в боях за Часов Яр, могут инициировать бои на каждом участке и ведут атакующие действия.
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Ольга Енгалычева