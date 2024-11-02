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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боец ВС РФ: Элитные части ГУР и СБУ покидают Часов Яр

Боец ВС РФ: Элитные части ГУР и СБУ покидают Часов Яр

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) покидают Часов Яр, так как все подъезды к городу контролируют ВС РФ, информирует ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.
Положение украинской армии на данной территории с каждым днём ухудшается. Главная транспортная артерия, снабжавшая город, стала «дорогой смерти», а подъездные пути могут быть опасными, сообщает Чукча.

«Враг уже сейчас сосредотачивает наиболее ценную артиллерию за городом. Туда же отступили и вражеские силы БПЛА, а также элитные части ГУР и СБУ», — отмечает военнослужащий.



На данный момент Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты, добавил Чукча.

Ранее военный рассказывал, что российские подразделения, которые участвуют в боях за Часов Яр, могут инициировать бои на каждом участке и ведут атакующие действия.

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#город
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#сбу
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#украина
#россия
На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО
Меркурис: ВС РФ совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО
02 ноября 2024, 16:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Продвижение ВС РФ в октябре этого года стало крупнейшим с начала СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Говоря о территориях, он подчеркнул, что в октябре мировое сообщество стало свидетелями крупнейшего продвижения российских войск с начала спецоперации на Украине.

Меркурис добавил, что исключением могут быть лишь первые месяцы СВО.

Накануне Минобороны России в еженедельной сводке новостей с фронта сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили девять населённых пунктов только в Донецкой Народной Республике (ДНР). Еще несколько были освобождены на других направлениях фронта.

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#вс рф
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#днр
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В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил
Сырский: ВС РФ проводят мощнейшее наступление с начала СВО
02 ноября 2024, 16:08

Александр Сырский и Карел Ржегка

ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений армии России с начала проведения спецоперации. Об этом заявил главком Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, его слова передает украинское издание «Страна».
«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — заявил Сырский.
Ранее Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. В ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.

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#сша
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Депутат ГД Швыткин заявил о произошедшем в зоне СВО переломе
02 ноября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/zim286

В ходе специальной военной операции на Украине в последнее время произошли значительные изменения. Уже можно говорить о наступившем переломе в противостоянии.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Он указал, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Армия России движется вперёд на многих направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское.

Повсеместно идёт выдавливание противника с занимаемых позиция, а ВСУ уже давно забыли о наступательных операциях, если не считать вылазку в Курскую область, которая завершилась провалом, продолжил парламентарий. Швыткин также подчеркнул, что в текущей обстановке большое значение имеет каждый населённый пункт, освобождаемый российскими войсками, причём как чисто военное, так и психологическое.

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#армия
#вооружённые силы рф
#армия россии
#всу
#депутат
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Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами
02 ноября 2024, 15:53

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Многие украинцы ждут освобождения силами ВС РФ, однако вынуждены скрывать это. Об этом рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл в рамках пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией», — рассказал Мартиндейл.

Он добавил, что необходимость скрывать свои мысли была для него самым запоминающимся во время пребывания на Украине. По его словам, с подобным чувством сталкивался любой украинец.

«Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом», — пояснил он.

И люди с этим живут, и вынуждены скрывать свои мысли, заключил Мартиндейл.

Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.

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#история
#данные
#люди
#всу
#вс рф
#киев
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Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице
«Страна»: во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого
02 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Во Львове пьяный солдат Вооруженных сил Украины сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Потерпевший скончался в реанимации от полученных травм», — отмечается в материале.

Согласно недавно обнародованным данным, инцидент с участием солдата Вооруженных сил Украины произошел ещё 6 сентября. В состоянии алкогольного опьянения военнослужащий напал на своего знакомого во время конфликта. В результате происшествия были возбуждены два уголовных дела: по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и изнасиловании.

Ранее сообщалось, что пьяный военнослужащий ВСУ убил таксиста, который отказался везти его и еще четверых пассажиров. Инцидент произошел в Одессе, где между мужчинами возник конфликт. Военный нанес таксисту несколько ножевых ударов в грудную клетку, в результате чего тот скончался.

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#сво
#всу
#украина
#россия
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Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена»* при ударе ВС РФ
02 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

Во время удара по базе нацбата «Кракен»* в Харькове, располагавшейся в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины, там находились офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють"», — рассказал Лебедев.

По его словам, удар пришелся рядом со зданием.

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.

По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#мвд
#завод
#вооружённые силы рф
#всу
#вс рф
#удар
#пво
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Стало известно, почему Южнодонецкое направление стало самым опасным
Стариков: Южнодонецкое направление стало самым опасным из-за продвижения ВС РФ
02 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/Evgeny555

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Южнодонецкое направление стало самым опасным. Свое мнение он высказал в интервью журналисту Василию Голованову, пишет РИА Новости.
Стариков отметил, что выделяет не столько Кураховское и Покровское направления, сколько Южнодонецкое или Угледарское, которое сейчас также называют Константинопольским. По его словам, там российские военные продвигаются активно.

По мнению полковника, наступление российских войск приведет к окружению и блокированию не только укреплений в Курахово, но и значительного участка на юге, что может вызвать оперативный кризис на фронте. Эксперт также отметил, что в ближайшее время может начаться штурм Покровска, который имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит вся логистика Донецкого фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#россия
#украина
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Пленный ВСУ рассказал о приказах об уничтожении мирных граждан
02 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock/vadimrysev

Украинское командование приказывает операторам дронов уничтожать гражданское население. Об этом рассказал пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ Александр Лукьянов, его слова передает ТАСС.
«Отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — рассказал пленный.

Он пояснил, что подобные приказы связаны со страхом командования ВСУ.

Лукьянов добровольной сдался в российский плен в середине октября, когда его подразделение попало засаду российских военных на угледарском направлении.

Ранее стало известно, что президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ.

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#президент
#страны
#всу
#вс рф
#кадыров
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Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
02 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщило Чешское радио, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.
Отмечается, что более 180 граждан Чехии подали заявления с просьбой позволить им присоединиться к украинским войскам. Не уточняется, сколько из них было отклонено.

Павел пришёл к власти 9 марта 2023 года. Его предшественником был Милош Земан, который 24 февраля 2022 года выдал гражданам Чехии 132 разрешения на вступление в ВСУ. При этом достоверно неизвестно, сколько именно чехов, получивших такие разрешения, действительно оправились на Украину.

Согласно законодательству Чехии, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Также это правило распространяется на иностранцев, получивших вид на жительство в стране.

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#чехия
#украина
#всу
#президент
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