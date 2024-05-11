В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину

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Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Его слова приводит агентство Agerpress.
Он подчеркнул, что французский лидер регулярно говорит о необходимости продолжения поддержки Украины, в том числе заявляет об отправке войск в зону СВО. Однако на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.
Джоанэ объяснил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву всеми средствами, какие возможны. Однако альянс не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в крупное прямое столкновение НАТО и России.
Также он добавил, что в данный момент совокупность признаков указывает на то, что российско-украинский конфликт продолжается и пока не идёт к завершению.
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Джоанэ объяснил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву всеми средствами, какие возможны. Однако альянс не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в крупное прямое столкновение НАТО и России.
Также он добавил, что в данный момент совокупность признаков указывает на то, что российско-украинский конфликт продолжается и пока не идёт к завершению.
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Анастасия Чинкова