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Зачистка села Гуево Курской области, угроза окружения ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 29 марта

Фото: iStock/Aterrassi

Фото: iStock/Aterrassi

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Российские войска продолжают освобождать село Гуево, где в настоящее время активно действуют специальные подразделения ВСУ. На этом участке фронта противник пытается как можно дольше сдерживать российские войска. В ходе операции по освобождению села были проведены мероприятия по зачистке лесных территорий, расположенных к северо-востоку и востоку от Гуево.

В настоящее время под контролем Вооружённых сил Украины находятся три населённых пункта в Курской области. Это сёла Олешня, Гуево и Горналь, который стал первой целью ВСУ в ходе их наступления на регион.

Сейчас эти территории находятся в оперативном окружении, ведется подготовка к их освобождению.

Угледарское направление


В окрестностях Новосёлки ВС РФ захватили три участка леса и смогли продвинуться примерно на километр вперёд. Также есть информация о том, что продвижение наблюдается и в районе Вольного Поля.

В районе Бурлацкого российским штурмовым группам удалось продвинуться примерно на километр в северном направлении, в то время как в посёлке Весёлом продолжаются ожесточённые столкновения. В окрестностях Константинополя противник не оставляет попыток перейти в контрнаступление, но российские войска успешно удерживают свои позиции.

Южнее Разлива отмечается продвижение российских военных вдоль обеих сторон трассы Великая Новосёлка – Богатырь. На северном берегу реки Волчья ВС РФ продолжают операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.

Покровское направление


В окрестностях Котлино продолжаются боевые столкновения, в которых ни одна из сторон не может одержать верх. В посёлках Удачный, Шевченко и Песчаный обстановка пока остаётся неизменной, без существенных перемен.

В последние дни российские военные совершили продвижение на два километра в западном направлении, преодолев расстояние между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка. Теперь они стоят на пороге прорыва последней линии обороны перед Днепропетровской областью.

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Запорожское направление


В результате ожесточённых столкновений российские военные смогли захватить село Щербаков. Они быстро продвинулись вглубь и достигли центра населённого пункта.

В районах Степового и Лобкового продолжаются боевые действия, которые можно охарактеризовать как позиционные. На Ореховском направлении авиацией наносятся точечные удары по позициям ВСУ.

В Торецке обстановка остаётся стабильной. В северной части города продолжается операция по ликвидации очагов сопротивления. В то же время российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Александрополя и Пантелеймоновки.


Купянское направление


В настоящее время боестолкновения происходят в районе Сеньково. Операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по огневым позициям и станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населённого пункта Красное Первое. Идёт активное расширение плацдарма, что может привести к его соединению с опорными пунктами в районах Тополей и Двуречной. Для украинских войск это может обернуться угрозой окружения и потерей стратегически значимых позиций.

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Минобороны: В Курской области ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной
29 марта 2025, 09:02

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

В Курской области российские подразделения уверенно продвигаются вперёд к государственной границе с Украиной. Накануне, 28 марта, бойцы войсковой группировки «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также рассказали, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии оттеснили противника и заняли важный опорный пункт ВСУ в приграничной полосе Курской области.

Ранее командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что части Вооружённых сил страны приступили к реализации завершающего этапа операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию российского региона 6 августа 2024 года.

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#курская область
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Бывший военнопленный Пианист: Нас раздевали до трусов и травили собаками
Вернувшийся из плена боец Пианист рассказал об издевательствах солдат ВСУ
29 марта 2025, 08:11

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Вернувшийся на Родину боец с позывным Пианист рассказал, что украинские военные раздевали российских военнопленных до трусов и избивали битами. Кроме того, на них натравливали ротвейлеров, которые буквально рвали людей на части.
Ролик с рассказом военнослужащего опубликовал телеграм-канал Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под председательством М. С. Григорьева. Этот орган, в который входят представители гражданского сообщества из 32 стран мира, собирает свидетельства преступлений киевского режима.

Пианист рассказал, что их построили, заставили раздеться до трусов. Затем приехали какие-то люди в непонятной и разномастной военной форме и принялись их жестоко и методично избивать. В качестве орудий они использовали алюминиевые биты, в которые был засыпан песок.

«Там был один парень, они как-то узнали, что он из Одессы. Вот его били особенно жестоко, прямо на смерть. Он уже весь в крови был, сознание потерял. Потом его уволокли куда-то, больше мы его не видели», — рассказал солдат.

Потом украинцы привели двух ротвейлеров и натравили их на российских пленных. Пианист показал руку со следами клыков. Собака прокусила ему кожу и мышцы до кости.

Потом бывший военнопленный вспомнил, как во время похода в баню один из его товарищей показал ему спину, на которой буквально не было живого места — она была вся иссечена кнутом. По его словам, их месяц держали в каком-то подвале до того, как перевели в СИЗО. Вот там-то его ежедневно выводили и хлестали кнутом. Местами кожа была сорвана до самых рёбер.




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Семья из ДНР два месяца прятала в подвале своего дома раненого российского бойца
29 марта 2025, 07:42

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Муж и жена из села Новый Комар в Донецкой Народной Республике спасли жизнь бойцу Вооружённых сил РФ Николаю Князеву. Они два месяца укрывали получившего ранение солдата в подвале своего дома, который находился в 20 метрах от позиций ВСУ.
В декабре 2024 года во время штурма населённого пункта российский военнослужащий получил ранение, сообщает RT. Эвакуация его сорвалась из-за сильного артиллерийского обстрела. Скрываясь от вражеских дронов, Николай заполз под дерево.

«Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности», — рассказывает солдат.

Он пробрался в подвал, где увидел укрывавшуюся от взрывов немолодую семейную пару. Это оказались хозяева дома, 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они перевязали бойца, накормили, оборудовали в подполе схрон, где он смог бы укрыться в случае, если бы в дом пришли посторонние. Ведь позиции ВСУ находились всего в 20 метрах от их жилища.

«Теперь они для меня навсегда — дядя Юра и тётя Наташа», — улыбается Николай.

Хозяева лечили солдата, кормили, ухаживали, коротали время за разговорами. Втроём встретили Новый год. А 1 февраля Новый Комар освободила российская армия. Уже из госпиталя российский боец смог связаться со своими спасителями, которые к тому времени переехали из прифронтовой зоны в Донецк.

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Подполье: по зданию СБУ в Днепропетровской области нанесен удар
29 марта 2025, 06:19

Фото: iStock/Roman Novitskii

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывает, что по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости.
«Агентура пророссийского сопротивления, по словам собеседника, следила за зданием. На третьем этаже там располагалось управление СБУ, а на первом этаже — отделение Национальной полиции», — пишут в агентстве.

Как оказалось, в результате атаки пострадали три человека. Живы ли они, пока неизвестно. Удар был совершен FPV-дронами около 11 утра по московскому времени. С его помощью удалось уничтожить цифровые носители и дорогостоящее оборудование.

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Пушилин: ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР
29 марта 2025, 04:58

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска задействовали женщин-штурмовиков в ходе боевых действий на Красноармейском и Дзержинском направлениях. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — рассказал Пушилин агентству.

Ранее сообщалось, что южный окружной военный суд объявил приговор российскому военному, который застрелил двоих сослуживцев и попытался возложить вину на украинское ДРГ. Теперь солдат вновь хочет отправиться в зону СВО.

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