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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Российские войска продолжают освобождать село Гуево, где в настоящее время активно действуют специальные подразделения ВСУ. На этом участке фронта противник пытается как можно дольше сдерживать российские войска. В ходе операции по освобождению села были проведены мероприятия по зачистке лесных территорий, расположенных к северо-востоку и востоку от Гуево.
В настоящее время под контролем Вооружённых сил Украины находятся три населённых пункта в Курской области. Это сёла Олешня, Гуево и Горналь, который стал первой целью ВСУ в ходе их наступления на регион.
Сейчас эти территории находятся в оперативном окружении, ведется подготовка к их освобождению.
В окрестностях Новосёлки ВС РФ захватили три участка леса и смогли продвинуться примерно на километр вперёд. Также есть информация о том, что продвижение наблюдается и в районе Вольного Поля.
В районе Бурлацкого российским штурмовым группам удалось продвинуться примерно на километр в северном направлении, в то время как в посёлке Весёлом продолжаются ожесточённые столкновения. В окрестностях Константинополя противник не оставляет попыток перейти в контрнаступление, но российские войска успешно удерживают свои позиции.
Южнее Разлива отмечается продвижение российских военных вдоль обеих сторон трассы Великая Новосёлка – Богатырь. На северном берегу реки Волчья ВС РФ продолжают операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.
В окрестностях Котлино продолжаются боевые столкновения, в которых ни одна из сторон не может одержать верх. В посёлках Удачный, Шевченко и Песчаный обстановка пока остаётся неизменной, без существенных перемен.
В последние дни российские военные совершили продвижение на два километра в западном направлении, преодолев расстояние между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка. Теперь они стоят на пороге прорыва последней линии обороны перед Днепропетровской областью.
В результате ожесточённых столкновений российские военные смогли захватить село Щербаков. Они быстро продвинулись вглубь и достигли центра населённого пункта.
В районах Степового и Лобкового продолжаются боевые действия, которые можно охарактеризовать как позиционные. На Ореховском направлении авиацией наносятся точечные удары по позициям ВСУ.
В Торецке обстановка остаётся стабильной. В северной части города продолжается операция по ликвидации очагов сопротивления. В то же время российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Александрополя и Пантелеймоновки.
В настоящее время боестолкновения происходят в районе Сеньково. Операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по огневым позициям и станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.
Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населённого пункта Красное Первое. Идёт активное расширение плацдарма, что может привести к его соединению с опорными пунктами в районах Тополей и Двуречной. Для украинских войск это может обернуться угрозой окружения и потерей стратегически значимых позиций.
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Курская область
Российские войска продолжают освобождать село Гуево, где в настоящее время активно действуют специальные подразделения ВСУ. На этом участке фронта противник пытается как можно дольше сдерживать российские войска. В ходе операции по освобождению села были проведены мероприятия по зачистке лесных территорий, расположенных к северо-востоку и востоку от Гуево.
В настоящее время под контролем Вооружённых сил Украины находятся три населённых пункта в Курской области. Это сёла Олешня, Гуево и Горналь, который стал первой целью ВСУ в ходе их наступления на регион.
Сейчас эти территории находятся в оперативном окружении, ведется подготовка к их освобождению.
Угледарское направление
В окрестностях Новосёлки ВС РФ захватили три участка леса и смогли продвинуться примерно на километр вперёд. Также есть информация о том, что продвижение наблюдается и в районе Вольного Поля.
В районе Бурлацкого российским штурмовым группам удалось продвинуться примерно на километр в северном направлении, в то время как в посёлке Весёлом продолжаются ожесточённые столкновения. В окрестностях Константинополя противник не оставляет попыток перейти в контрнаступление, но российские войска успешно удерживают свои позиции.
Южнее Разлива отмечается продвижение российских военных вдоль обеих сторон трассы Великая Новосёлка – Богатырь. На северном берегу реки Волчья ВС РФ продолжают операцию по захвату населённого пункта Алексеевка.
Покровское направление
В окрестностях Котлино продолжаются боевые столкновения, в которых ни одна из сторон не может одержать верх. В посёлках Удачный, Шевченко и Песчаный обстановка пока остаётся неизменной, без существенных перемен.
В последние дни российские военные совершили продвижение на два километра в западном направлении, преодолев расстояние между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка. Теперь они стоят на пороге прорыва последней линии обороны перед Днепропетровской областью.
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Запорожское направление
В результате ожесточённых столкновений российские военные смогли захватить село Щербаков. Они быстро продвинулись вглубь и достигли центра населённого пункта.
В районах Степового и Лобкового продолжаются боевые действия, которые можно охарактеризовать как позиционные. На Ореховском направлении авиацией наносятся точечные удары по позициям ВСУ.
В Торецке обстановка остаётся стабильной. В северной части города продолжается операция по ликвидации очагов сопротивления. В то же время российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Александрополя и Пантелеймоновки.
Купянское направление
В настоящее время боестолкновения происходят в районе Сеньково. Операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по огневым позициям и станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.
Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населённого пункта Красное Первое. Идёт активное расширение плацдарма, что может привести к его соединению с опорными пунктами в районах Тополей и Двуречной. Для украинских войск это может обернуться угрозой окружения и потерей стратегически значимых позиций.
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Елена Генералова