«Украл Рождество»: Трампа назвали Гринчем
Президент США Дональд Трамп своим пренебрежительным отношением украл Рождество у европейских союзников, как Гринч. Такое сравнение приводит Politico.
Как говорится в статье, на праздничных вечеринках в европейских посольствах царит крайне мрачная атмосфера. Европейцы «с ужасом наблюдают» за тем, как «Гринч крадет Рождество». Причиной такого настроения стала новая стратегия национальной безопасности США, в которой содержится жесткая критика Европейского союза.
В беседе с изданием один из дипломатов заявил, что из-за действий администрации Трампа «западный альянс распался и уже никогда не будет прежним».
