«Украл Рождество»: Трампа назвали Гринчем

14 декабря 2025, 10:49

Politico: Трамп украл Рождество у европейцев, как Гринч

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп своим пренебрежительным отношением украл Рождество у европейских союзников, как Гринч. Такое сравнение приводит Politico.