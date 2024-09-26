«Украли миллионы долларов»: США обвиняет россиян в отмывании денег

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В США предъявили обвинение в отмывании денег двум российским гражданам Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову. Об этом сообщил американский Минюст 26 сентября.
«Двое граждан России, которым предъявлены обвинения, присвоили миллионы долларов от масштабного отмывания денег и финансировали сеть киберпреступников по всему миру. Причем Иванов содействовал наркоторговцам даркнета и операторам программ-вымогателей», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Также американские власти закрыли криптовалютную биржу Cryptex, откуда изъяли миллионы долларов в криптовалюте.
Документы обнародовала секретная служба США. По их данным, гражданин Сергей Иванов, известный в сети как «Талион», обвиняется в связи с сайтами по продаже данных Rescator и Joker's Stash. В число незаконных также вошли российские платежные сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC. Второй обвиняемый, россиянин Тимур Шахмаметов, известный в сети как «JokerStash» и «Vega», продавал данные с 40 миллионов платежных карт ежегодно, сообщает секретная служба.
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Лия Мурадьян