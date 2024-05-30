Захарова: Россия рассматривает Зеленского как «главаря киевского режима»

Фото: сайт МИД РФ
Россия рассматривает бывшего президента Украины Владимира Зеленского как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Ранее отмечалось, что конституцией Украины предусмотрено продление полномочий парламента, но не президента. По словам президента России Владимира Путина, Украине надо бы провести выборы, но отменить для этого закон о военном положении.
Владимир Зеленский был президентом Незалежной с 2019 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт в Донбассе и наладить отношения с Россией. Однако свои обещания политик не выполнил, да и в целом был противоречив в своих заявлениях.
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Никита Кротов