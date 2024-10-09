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Бывший футболист сборной России Артём Енин умер в возрасте 48 лет

09 октября 2024, 13:30
Фото: istockphoto/jorgeantonio

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Ярославле скончался бывший полузащитник местного футбольного клуба «Шинник» и сборной России Артём Енин. Ему было всего 48 лет.


За время своей спортивной карьеры футболист играл также в «Урал» из Екатеринбурга и московский ЦСКА, напоминает пресс-служба ярославского клуба. В высшем дивизионе российского чемпионата он провёл 112 матчей и забил в них шесть мячей. В 1998 году состоялось его единственное выступление за сборную России — в товарищеской игре против Испании. Вместе с ЦСКА Енин добрался до финала Кубка России сезона 1999/2000 годов.

В составе «Шинника» Артём Енин с перерывами играл с 1994 по 2002 год. После завершения карьеры игрока он остался в ярославском клубе и тренировал юных футболистов. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

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Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
09 октября 2024, 11:23

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Игроки из Московской области в составе сборной России по мини-футболу 5 на 5 завоевали золото на международном турнире для спортсменов с нарушением зрения, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По результатам соревнований российская команда получила золотые медали. Второе место заняла команда футбольного клуба «Cankaya» из Анкары, а сборная Турции заняла третье место.

В состав российской сборной вошли спортсмены из регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы и мастера спорта международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.

Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 проходили с 2 по 6 октября в Анталье (Турция). В турнире участвовали слепые спортсмены категории В1.

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#футбол
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Теннисисты Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России по спорту ПОДА
09 октября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на турнире по теннису на колясках, организованном в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду завоевала Виктория Лыкова в личных соревнованиях, ещё одно золото она взяла в дуэте с ещё одной подмосковной теннисисткой Людмилой Бубновой в парном зачёте. Кроме того, золотую медаль в парном зачёте среди мужчин выиграл представитель Московской области Алексей Елисеев», — говорится в сообщении.
Серебряные медали в копилку подмосковной сборной принесли Людмила Бубнова в личном зачёте и Вадим Обухов в парном зачёте среди мужчин.

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#чемпионат россии
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Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира
09 октября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ) Montenegro Podgorica Open спортсмены из Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В соревнования среди мужчин награду на высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Идар Багов, выступавший в весовой категории 63 килограмма. Второе место в этой категории занял спортсмен из Сербии. Кроме того, ещё один сербский тхэквондист раздели третье место с турецким спортсменом», — говорится в сообщении.
Вторую золотую медаль принесла Московской области Милена Бекулова, выступавшая в весовой категории 49 кг. Серебро в этой категории также досталось россиянке. А бронзовые медали завоевали представительницы Греции и Боснии и Герцеговины.

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#минспорта мо
#медали
#турнир
#московская область
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В турнире по каратэ в Серпухове приняли участие около 60 спортсменов
09 октября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба министрации

Открытый внутриклубный турнир дворца спорта «Надежда» провели в Серпухове в честь Всемирного дня каратэ, участниками соревнования стали около 60 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каратэ является одной из древнейших техник самообороны: считается, что этот вид боевого искусства зародился в XV веке. Родиной каратэ считается остров Окинава. Каратэ, что в переводе означает «Пустая рука», исключает применение оружия», — отмечается в сообщении.
Всемирный день каратэ отмечается 7 октября, этот праздник появился по инициативе Всемирной федерации каратэ. Одной из основных целей праздника является поддержка этого вида спорта для включения его в программу Олимпийский игр.

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#серпухов
#спорт
#каратэ
#турнир
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Чимаев отреагировал на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
Чимаев отреагировал смайлом на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
08 октября 2024, 22:11

Фото: istockphoto / maria zheleznova

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, который выступает в UFC, отреагировал в соцсетях на призыв министра сына Кадырова Ахмата отказаться от выступлений в поп-ММА.
Ранее министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров резко высказался об участии чеченских спортсменов в поп-ММА. По мнению Кадырова младшего своим поведением спортсмены позорят весь чеченский народ. Ахмат Кадыров назвал свой пост последним предупреждением для чеченских спортсменов.

Боец смешанного стиля ММА Чимаев репостнул запись Кадырова в свой аккаунт в соцсети и поставил смайлик в виде указательного пальца вверх.

Хамзат Чимаев ранее представлял Швецию, а теперь выступает за Объединенные Арабские Эмираты. На счету Чимаева 13 боев по правилам ММА и ни одного поражения.

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Гаврилов усомнился в целесообразности матчей РФ со сборными Сирии и Пакистана
08 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказал мнение о том, что проводить матчи с Сирией и Пакистаном сборной России не совсем целесообразно.
«Если матчи состоятся, и мы выиграем, что нам дадут эти игры? Просто пройдут товарищеские матчи, но такие же матчи можно провести с любым клубом РПЛ или со вторым составом сборной России. Надо найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном. Сборная же существует, её можно собрать в любой момент. Но со спортивной точки зрения мне непонятны проведения таких игр», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.

Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.

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#рпл
#игры
#футбол
#спорт
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Сенников назвал лучшего тренера РПЛ
Сенников назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ
08 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Kenishirotie

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов.
«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11-ти туров. Если посмотреть, сколько россиян и воспитанников играет в «Локомотиве», я уверен, что многие клубы РПЛ стремятся к такому. Но кроме доверия Галактионов даёт результат, что важно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сенников.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, что лучшим игроком сентября в РПЛ стал атакующий полузащитник Алексей Батраков. При этом он добавил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который также претендует на звание лучшего футболиста месяца, на данный момент гармоничен в команде.

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#сборная россии
#футбол
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Теннисист из США Тиафо нецензурно обругал судью после поражения от россиянина
08 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

После завершения матча третьего круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае разразился настоящий скандал. Американец Фрэнсис Тиафо после поражения от российского теннисиста Романа Сафиуллина несколько раз нецензурно оскорбил главного арбитра.
Игра прошла во вторник, 8 октября, в крайне упорной борьбе и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина, хотя Тиафо считался в ней фаворитом, передаёт «Спорт-Экспресс». При счёте по геймам 5:6 в решающей партии и 0:30 на подаче американца судья лишил его первой подачи, за то, что тот слишком долго к ней готовился. Тиафо сумел в итоге спасти гейм, сделав счёт в сете 6:6, и добраться таким образом до тай-брейка.

Во время укороченного гейма арбитр на вышке сначала вовсе отнял у американского теннисиста очко за затяжку времени, но затем смягчил наказание, лишив его только первой подачи. Со второй подачей соперника Сафиуллин справился, после чего сам подал навылет, выиграв гейм, сет и матч.

После поражения Тиафо не только не пожал судье руку, как этого требует регламент, но и разразился площадной бранью в его адрес, напомнив своим поведением не одного из теннисистов элиты, а мелкого гангстера из гетто. Теперь американцу наверняка грозят штрафные санкции, а российский теннисист в следующем круге поборется за выход в 1/4 финала с легендарным сербом Новаком Джоковичем.

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Булыкин раскрыл, с кем может сыграть сборная России
Булыкин: Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино
08 октября 2024, 18:42

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.
Он подчеркнул, что отечественной сборной важно играть международные матчи.

«Не приходится выбирать. Кто будет, тот будет. Главное, выходить и показывать свою игру, радовать болельщиков. Если наша сборная будет играть с чьим-то вторым составом, то это никому не нужно и просто смешно. Хочется, чтобы хоть с какой-то сборной, но играли. Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

До этого главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил о важности проведения сбора национальной команды России даже при условии отсутствия товарищеских матчей.

«Главное, чтобы сборная была жива. Игр нет, но не по вине игроков. Времени для воплощения идей в команде всегда не хватает, и это время как раз можно использовать для этого. Думаю, тренерский штаб будет идти этим путём. Все футболисты — профессионалы, хоть им и хочется лишний день отдыха, но сборная есть сборная, и она находится в непростом временном отрезке», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гунько.

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Россию могут вернуть в еврокубки уже через два года.

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