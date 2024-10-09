Бывший футболист сборной России Артём Енин умер в возрасте 48 лет

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В Ярославле скончался бывший полузащитник местного футбольного клуба «Шинник» и сборной России Артём Енин. Ему было всего 48 лет.
За время своей спортивной карьеры футболист играл также в «Урал» из Екатеринбурга и московский ЦСКА, напоминает пресс-служба ярославского клуба. В высшем дивизионе российского чемпионата он провёл 112 матчей и забил в них шесть мячей. В 1998 году состоялось его единственное выступление за сборную России — в товарищеской игре против Испании. Вместе с ЦСКА Енин добрался до финала Кубка России сезона 1999/2000 годов.
В составе «Шинника» Артём Енин с перерывами играл с 1994 по 2002 год. После завершения карьеры игрока он остался в ярославском клубе и тренировал юных футболистов. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.
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