Умер бывший замминистра обороны России
Не стало бывшего заместителя министра обороны России Юрия Садовенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в его окружении.
По словам собеседника агентства, генерал-полковник скончался в возрасте 56 лет 25 декабря в Москве. Причиной смерти стала болезнь сердца. Другие подробности пока неизвестны.
Садовенко появился на свет 11 сентября 1969 года. В 1990-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и в то же время начал служить в ВС РФ.
Садовенко занимал пост заместителя министра обороны более 11 лет — с января 2013 по май 2024 года. Он работал при экс-главе ведомства Сергее Шойгу, а также был с ним в МЧС России и администрации Московской области.
Читайте также: