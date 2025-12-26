Умер бывший замминистра обороны России

26 декабря 2025, 09:13

Бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко скончался в Москве

Фото: iStock/nathamag11

Не стало бывшего заместителя министра обороны России Юрия Садовенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в его окружении.