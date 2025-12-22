Первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова скончалась на 96-м году жизни

22 декабря 2025, 04:24

Фото: iStock/izzzy71

На 96-м году жизни скончалась известная петербургская филолог и переводчица Наталия Леонидовна Рахманова. Об этом 21 декабря в личных социальных сетях сообщил её сын Алексей Гордин.





Информацию о прощании он пообещал предоставить позже.



Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде. Она окончила английское отделение филфака ЛГУ и с конца 1950-х годов посвятила себя литературному переводу.



