Первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова скончалась на 96-м году жизни
На 96-м году жизни скончалась известная петербургская филолог и переводчица Наталия Леонидовна Рахманова. Об этом 21 декабря в личных социальных сетях сообщил её сын Алексей Гордин.
Информацию о прощании он пообещал предоставить позже.
Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде. Она окончила английское отделение филфака ЛГУ и с конца 1950-х годов посвятила себя литературному переводу.
Рахманова говорила, что при работе над иностранными текстами сознательно избегает излишней «русификации», стремясь сохранить авторскую интонацию и уникальные имена.
Одной из самых известных ее работ считается первый опубликованный в СССР перевод повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедший в 1976 году. В её переводческое наследие также входят произведения Айзека Азимова, Агаты Кристи, Герберта Уэллса и многих других англоязычных авторов.
