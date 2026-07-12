Умер сенатор США Линдси Грэм*
Сенатор США Линдси Грэм*, скандально известный русофобскими высказываниями и выступавший за санкции против РФ, умер. Об этом сообщил офис сенатора в соцсети X.
Уточняется, что сенатор ушел из жизни вечером в субботу, 11 июля. Он скончался после непродолжительной и внезапной болезни, причины которой не разглашаются.
Линдси Грэму* исполнился 71 год 9 июля 2026 года. С 2003 года он представлял штат Южная Каролина в Сенате США, а с января 2025 года возглавлял бюджетный комитет.
Грэм* активно выступал против России и неоднократно предлагал усилить санкции против страны. В феврале 2024 года Росфинмониторинг России включил его в список террористов и экстремистов.
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