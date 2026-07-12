Умер сенатор США Линдси Грэм*

12 июля 2026, 10:04

Линдси Грэм* (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Сенатор США Линдси Грэм*, скандально известный русофобскими высказываниями и выступавший за санкции против РФ, умер. Об этом сообщил офис сенатора в соцсети X.