Парашютист рухнул в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США
Парашютист рухнул в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США. Об этом пишет SHOT.
Инцидент случился в городе Фолсом на ежегодном родео, приуроченном к 250-летию независимости США. Во время показательного скайдайвинга флаг, служивший символом мероприятия, зацепился за деревья. Потеряв управление, парашютист упал на палатку, едва не задев зрителей.
Уточняется, что спортсмен получил лишь порез губы. Остальные участники и гости родео не пострадали.
Ранее сообщалось, что 26‑летний житель Великобритании Киан Эктон дважды впадал в кому и увидел своё будущее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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