США завершили выступление на домашнем ЧМ разгромным поражением от Бельгии
Завершилась встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными США и Бельгии. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис Okko.
Матч проходил на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США), а обслуживала его бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме из Иордании.
В первом тайме дублем за Бельгию отметился нападающий Шарль Де Кетеларе. В составе США отличился полузащитник Малик Тилльман точным ударом со штрафного.
Во второй половине встречи Бельгия упрочила преимущество. Результативным действием отметился Ханс Ванакен: хавбек направил мяч в пустые ворота после ошибки американского вратаря Мэтта Фриза. Окончательный счёт матча установил вышедший на замену бельгийский форвард Лукаку (4:1).
В следующем раунде Бельгия сразится с испанской сборной, которая оказалась сильнее Португалии. Подробнее об этом матче в нашем материале.
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