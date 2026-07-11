В США начали эвакуацию населения из-за масштабного лесного пожара
Лесной пожар «Саммит», который начался в Калифорнии 10 июля, распространился на территорию примерно в 650 гектаров (1,6 тысячи акров). Такую информацию предоставила пожарная служба штата.
Очаг стихийного бедствия находится в округе Лос‑Анджелес. Пока специалисты не смогли определить, что послужило причиной возгорания. Из‑за угрозы распространения огня власти распорядились об эвакуации жителей ряда районов. По сведениям местного отделения телеканала Fox News, которые опираются на свидетельства очевидцев, пламя повредило отдельные здания.
Напомним, что в январе 2025 года Лос‑Анджелес пережил одну из самых масштабных катастроф в своей истории: лесные пожары «Итон» и «Палисейдс» стёрли с лица земли свыше 12 тысяч построек, в том числе дома знаменитостей. Непосредственно в результате пожаров погибли порядка 30 человек, а с учётом косвенных последствий (например, болезней дыхательной системы) общее число жертв достигло 440 человек.
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