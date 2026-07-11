В США начали эвакуацию населения из-за масштабного лесного пожара

11 июля 2026, 05:47

Лесной пожар в США охватил 650 гектаров

Фото: istockphoto/Toa55

Лесной пожар «Саммит», который начался в Калифорнии 10 июля, распространился на территорию примерно в 650 гектаров (1,6 тысячи акров). Такую информацию предоставила пожарная служба штата.